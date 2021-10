Spoločne sa zamerajú na ďalšie projekty cestovného ruchu

Organizácia cestovného ruchu Záhorie má nových členov, v rozširovaní plánuje pokračovať.

7. okt 2021 o 11:28 TASR

SMRDÁKY. Predstavenstvo Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Záhorie schválilo vstup ôsmich nových členov do svojich radov, čím sa ich počet zvýšil na 52.

Medzi nimi je aj Krajská inovačná rozvojová agentúra Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) - KIRA. Informoval o tom výkonný riaditeľ OOCR Martin Lidaj.

Novými členmi sa stali v rámci čoraz väčšej popularity golfu po senickom golfovom rezorte aj subjekty zo Skalice Grafobal Group Golf Resort a Golf Club Skalica.

Počet zástupcov samospráv rozšírila obec Častkov z okresu Senica. „Samosprávy už začínajú cítiť výhodu členstva v podobe investícií v ich katastroch. V Senici sme v spolupráci s mestom postavili na Kunovskej priehrade lanovú dráhu a vďaka dotácii z Fondu na rozvoj Trnavského kraja sa šetrného osvetlenia dočkala aj cyklotrasa vedúca z mesta na priehradu. Mestám Holíč a Skalica zabezpečujeme v rámci OOCR Záhorie dobové kostýmy, ktoré využijú pri slávnostných príležitostiach, ale aj počas turistickej sezóny a postupne pribúdajú ďalšie konkrétne aktivity,“ doplnil Lidaj.

Po meste Brezová pod Bradlom vstúpili do organizácie aj občianske združenie Osobnosti pod Bradlom a spoločnosť Región Štefánik a tiež občianske združenie Na Záhorí, ktoré sa venuje prezentácii Záhoria.

„V jednej organizácii spájame územie od Stupavy pri Bratislave až po Brezovú pod Bradlom v Trenčianskom kraji. Tento potenciál musíme využiť. Okrem toho sa snažíme spájať aj aktívnych členov, ktorí sú z rôznych odborov a vzájomnou spoluprácou dokážu priniesť výrazne vyšší efekt v podobe zvýšeného záujmu o náš región,“ skonštatoval Zdenko Čambal, predseda predstavenstva OOCR Záhorie

„OOCR Záhorie pôsobí hlavne na území TTSK, preto sme prejavili záujem aktívne sa podieľať na jej činnosti. Členský príspevok vo výške 20.000 eur je určený na podporu projektov a aktivít členov organizácie. Aj takto podporujeme udržateľný regionálny rozvoj a cestovný ruch, ktorý sa pomaly dostáva z krízy,“ uviedol TTSK

Jozef Viskupič s tým, že by v rámci novely legislatívy privítal zavedenie možnosti členstva jednotlivých OOCR aj v dvoch krajských organizáciách cestovného ruchu (KOCR). To by sa týkalo aj OOCR Záhorie, ktorá pôsobí na území Bratislavského a Trnavského kraja, no dnes môže byť členom len jednej z ich KOCR.