Na vjazde do Bratislavy po D2 zo Stupavy hlásia hodinové zdržanie

Polhodinová kolóna je na trase Bernolákovo - Ivanka pri Dunaji - Bratislava.

6. okt 2021 o 9:13 TASR

BRATISLAVA. V Bratislave a jej okolí sa v stredu ráno tvoria na viacerých úsekoch kolóny. Vodiči si počkajú pri vstupe do hlavného mesta niekoľko desiatok minút. Informuje o tom Zelená vlna RTVS a Stellacentrum.

Článok pokračuje pod video reklamou

Na vjazde do Bratislavy po D2 zo Stupavy hlásia vodiči hodinové zdržanie, dôvodom kolóny bola nehoda, ktorá sa stala v Bratislave na Moste Lanfranconi v smere do Petržalky.

Zhustená premávka je aj na vjazde do hlavného mesta zo Svätého Jura. Polhodinová kolóna je na trase Bernolákovo - Ivanka pri Dunaji - Bratislava. V úseku Most pri Bratislave - Bratislava sa vodiči zdržia do 25 minút.

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Most v Jablonici uzavrú na dva dni Čítajte

Zdržanie do 20 minút sa vytvára v hlavnom meste na trase Galvaniho - Prístavný most - Petržalka. Vodiči sa zdržia aj v Lamači na Hodonínskej v smere do centra, a to asi polhodinu.

Rovnako si počkajú vodiči aj na Račianskej pri Vinohradoch v smere do centra, kde sa stala nehoda.

Desaťminútová kolóna sa vytvorila na trase z Rusoviec do Petržalky. Zhustená premávka je na Nábreží armádneho generála Ludvíka Svobodu, na Pražskej či Záhradníckej.