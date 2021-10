Záhoráci v oslabení nestačili na Sereď

Elvis Sukisa Mashike strelil šiesty gól v sezóne a zatiaľ je najlepším strelcom ligy.

3. okt 2021 o 21:52 TASR

TRNAVA. Senica vycestovala v rámci 10. kola Fortuna ligy na Štadión Antona Malatinského, kde prehrala s ŠFK Sereď 2:1. O triumfe domácich rozhodol v nadstavenom čase Roman Haša.

Záhoráci išli do Trnavy s cieľom vyhrať a napraviť si chuť po pomerne krutej prehre na domácom štadióne so Slovanom. Ciele sa im však naplniť nepodarilo. „Sereď hodnotím ako veľmi húževnaté mužstvo, ktoré sa pomaly rozbiehalo, ale v poslednej dobe sa im ustálila zostava a prišli aj nejaké výsledky, a tak je potreba sa na nich dobre pripraviť. Tak, ako na každého ligového súpera,“ vyjadril sa pred zápasom český krídelník Šimon Šumbera.

Článok pokračuje pod video reklamou

Skóre zápasu otvoril už v ôsmej minúte z priameho kopu Jureškin. Na strelu z dvadsaťpäť metrov zle reagoval brankár Ravas a po jeho chybe viedli domáci – 1:0. Vyrovnanie prišlo v 34. minúte, keď po výbornej Šumberovej prihrávke medzi obrancov skóroval po zemi kanonier Senice Sukisa, ktorý je so šiestimi gólmi priebežne najlepším strelcom najvyššej súťaže – 1:1. Vedenie na stranu Serede mohol prinavrátiť Karrica, ale jeho prudkú strelu z pravej strany vyrazil v 36. minúte Ravas na rohový kop.

Do druhého polčasu vymenil tréner Jarábek ofenzívnych hráčov, v zápase nepokračovali Yao a Gatarič, na ich miesta prišli Radič a Haša. V 52. minúte fauloval na hranici šestnástky Šimčák a po druhej žltej karte putoval predčasne pod sprchy. Z následného priameho kopu Jureškin preveril Ravasa, ten vyrazil na rohový kop. Ravas sa vyznamenal aj po strele Karricu z 56. minúty, reflexívne vyrazil nebezpečný pokus na ďalší rohový kop. Sereď neskórovala ani po šanci Radiča, jeho lob ponad Ravasa skončil v 65. minúte nad brvnom. O všetkom rozhodol v nadstavenom čase Haša, keď z tesnej blízkosti poslal do siete loptu po obrovskom tlaku Serede.

Hlasy po zápase

Juraj Jarábek, tréner Serede: „Strelili sme rýchly gól, paradoxne sme sa pripravovali na Sukisu, pretože má formu, všetko nebezpečné ide cez neho. Strelil gól, čo by sa nemalo stávať. V druhom polčase sme prestriedali, zmenili sme rozostavenie, pomohlo nám aj vylúčenie. Senica bojovala, vyzeralo to na remízu, robili sme však všetko pre to, aby sme to zvládli. Chlapcom ďakujem za bojovnosť, sme radi za tri body, porazili sme súpera, ktorý prehral iba tretíkrát.“

Pavel Šustr, tréner Senice: „Myslím si, že vstup do stretnutia bol z našej strany ustráchaný, dlho nám trvalo, kým sme si zvykli na tempo, rýchlo sme dostali gól. Aj keď sme boli pod tlakom, dokázali sme vyrovnať. Vďaka nedôslednému bráneniu a faulu sme sa nechali vylúčiť, chlapci sa zomkli, avšak v závere sme inkasovali.“

ŠKF Sereď – FK Senica 2:1 (1:1)

Góly: 8. Jureškin, 90+4. Haša – 34. Sukisa

Pred 142 divákmi rozhodovali: Mastiš – Kuba, Štofik. ŽK: Potoma – Šimčák, ČK: 52. Šimčák (Senica).

SEREĎ: Iliev – Kadlec, Dias, Ljubičič, Popovič (76. Kříž) – Potoma, Jureškin (85. Sanusi), Gatarič (46. Haša) – Iglesias, Karrica (90. Hučko), Yao (46. Radič).

SENICA: Ravas – Twardek (71. F. Buchel), Pavlík, Gáč, Šimčák – Halabrín (57. Mašulovič), Egert (71. Svoboda) – Oršula (62. Kučera), Jurdík (57. Vikri), Šumbera – Sukisa.