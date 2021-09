Práce na výstavbe cyklotrasy Pezinská - priemyselný park sa blížia k záveru

Práce na výstavbe cyklotrasy Pezinská - priemyselný park v Malackách sa blížia k záveru.

26. sep 2021 o 15:17 SITA

MALACKY. Práce na výstavbe cyklotrasy Pezinská - priemyselný park v Malackách sa blížia k záveru. „Momentálne dokončujú časti chodníka v priemyselnom parku a ukončuje sa pokládka asfaltu na Pezinskej, kde sa postupne inštaluje aj nové verejné osvetlenie," informovalo mesto Malacky v tlačovej správe. Potom ešte cyklotrasu čakajú finálne práce, ktoré predstavujú sadové úpravy a dopravné značenie.

Počas výstavby museli riešiť viacero problémov, okrem iného upravovali chodníky a spevňovali vjazdy do firiem, aby spĺňali parametre aj pre ťažké vozidlá. „Už onedlho bude cyklistom slúžiť nová cyklotrasa, oddelená od chodníka aj cesty a jasne rozoznateľná vďaka svojej červenej farbe," dodala samospráva s tým, že v tomto štandarde budú budované aj ostatné cyklotrasy v meste. Najbližšie začnú stavať úsek Družstevná – Radlinského, malo by to byť už túto jeseň.

Projekt Cyklotrasa Pezinská – priemyselný park je podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu.