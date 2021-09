Obec Závod rokuje s BVS o možnosti zvýšiť kapacity pitnej vody

Zmena súčasného stavu by obci podľa jej starostu výrazne pomohla.

25. sep 2021 o 14:33 TASR

ZÁVOD. Problém s nedostatočnou kapacitou vody v Závode na Záhorí by mohol vyriešiť prevod správy obecného vodovodu do siete Bratislavskej vodárenskej spoločnosti (BVS) a vybudovanie prípojky k jej potrubiam. Súčinnosť pri hľadaní spolupráce potvrdili TASR obe strany.

Starosta Závodu Peter Vrablec pripomenul, že obec bojuje dlhodobo s nedostatkom kapacity vody z obecnej studne v letných mesiacoch, poukazuje pritom na rýchlo rastúcu spotrebu a počet pripojení odberateľov. "V roku 2010 bola spotreba na úrovni 40.000 kubických metrov (m3) za rok, v súčasnosti je to okolo 75.000 m3 a neustále sa zvyšuje. Počet prípojok odberateľov sa zvýšil v tomto období o tretinu," spresnil. Napriek tomu, že obec zvýšila kapacitu zásobníka o 66 percent, rastúcu spotrebu aj tak nedokáže uspokojiť. "V letných mesiacoch je taká vysoká, že obec nedokáže zabezpečiť dostatočné množstvo vody a zásobovanie často kolabuje," priznal Vrablec.

S podporou poslanca Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) a primátora Malaciek Juraja Říhu vstúpila preto obec do rokovania s Bratislavskou vodárenskou spoločnosťou (BVS) o prevode správy vodovodu, ktorý by bol krokom k zvýšeniu objemu prostredníctvom prípojky k vodovodnej vetve BVS. "Rokovanie o forme spolupráce s obcou je na začiatku, zatiaľ žiadne rozhodnutie nepadlo," informoval TASR hovorca BVS Peter Podstupka. Oznámil ale zároveň, že pri nastavovaní investičného plánu na rok 2022 rátajú so zabezpečením projektovej dokumentácie na prípojku a rokovaním so súkromnými vlastníkmi pozemkov, cez ktoré by nový vodovod prechádzal. "Ide o náročné rokovania, ktoré si vyžiadajú určitý čas. Našim cieľom je v priebehu budúceho roka naštartovať tieto procesy," informoval Podstupka.

Od projektovej dokumentácie, dostupnosti finančných prostriedkov i negociácií s majiteľmi parciel závisí aj možný začiatok výstavby. Špecifikovať v súčasnosti nie je možné ani náklady na vybudovanie prípojky, ktorá má byť smerovaná zo severu. "Odhad ceny bude možné vysloviť až na základe projektovej dokumentácie," upozornil hovorca vodárov.

Primátor Malaciek Juraj Říha, ktorý zastupuje Závod v rámci volebného obvodu v krajskom zastupiteľstve, upozorňuje aj na to, že do ceny môže vstúpiť vývoj na stavebnom trhu. "V každom prípade ma teší, že sa celý proces spustil," povedal.

Zmena súčasného stavu by obci podľa jej starostu výrazne pomohla. Poukazuje pritom na to, že pre malé samosprávy, ako je Závod, je prevádzka vodovodu veľkou záťažou. "Príjmy, ktoré z prevádzky máme, sú v dôsledku regulovaných cien vo výške, ktorá horko-ťažko pokryje samotnú réžiu, nepostačuje však na komplexnú opravu ani na rozvoj systému," upozornil. Do vodárenskej infraštruktúry obec z vlastných zdrojov investovala počas rokov státisíce eur, na zaplatenie nákladov musela využiť aj úver.