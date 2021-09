Knižnica v Malackách získala peniaze z fondu až na tri projekty

Vďaka príspevkom pribudne v knižnici ďalší výpožičný pult, literárne stretnutia, aj nové knižné tituly.

12. sep 2021 o 13:14 SITA

MALACKY. Knižnica - MKC Malacky získala tento rok financie z Fondu na podporu umenia na tri projekty. Informovala o tom hovorkyňa mesta Ľubica Pilzová.

"Doteraz mohli čitatelia využívať jediný výpožičný pult, od jesene by mal fungovať aj druhý, a to v detskom oddelení. Podarilo sa to vďaka projektu Skvalitnenie a zvýšenie komfortu pre používateľov detského oddelenia - nákup interiérového vybavenia knižnice," uviedla Pilzová s tým, že na obnovu získali 2000 eur.



Už niekoľko rokov knižnica realizuje projekt Literárna kuchyňa, zameraný na podporu čitateľskej gramotnosti detí. "Jeho náplňou sú najmä besedy so spisovateľmi, ilustrátormi či vydavateľmi, a tentoraz sme pridali aj besedy pre

dospelých.

V rámci Kultúrneho leta sme mali šesť literárnych stretnutí a do konca roka nás ich čaká ešte niekoľko," vysvetlila hovorkyňa mesta. Keď pandemická situácia nedovolí účasť obecenstva, budú na stretnutí iba knihovníčka a hosť a videonahrávku umiestnia na internet. V tomto projekte získali 2 800 eur.

"Vďaka úspešnému projektu Nový život s novou knihou, v ktorom sme získali 2 000 eur, môžeme nakúpiť nové knihy pre našich čitateľov," skonštatovala Pilzová s tým, že časť kníh začnú nakupovať a spracúvať už na jeseň.

"Najneskôr po Novom roku sa čitatelia môžu tešiť na novinky z rôznych žánrov

beletrie, ale aj z odbornej literatúry, najmä z oblasti umenia, kultúry, histórie, psychológie a pedagogiky, prírodných vied a enviromentalistiky," dodala. Budú dopĺňať aj cudzojazyčnú literatúru, odporúčané knihy pre žiakov a klasické svetové a slovenské diela pre študujúcu mládež.