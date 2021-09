Kompostáreň a cyklotrasa. To boli témy mestského zastupiteľstva

Mesto Malacky plánuje na projekty použiť financie z eurofondov.

9. sep 2021 o 15:06 SITA

MALACKY. Poslanci mestského zastupiteľstva v Malackách na augustovom zasadnutí rokovali o dvoch pripravovaných projektoch – kompostárni a cyklotrase Pezinská – Padzelek.

Na ich výstavbu mesto žiada dotáciu z eurofondov. V tlačovej správe o tom informovala hovorkyňa Malaciek Ľubica Pilzová. „Mestská spoločnosť Tekos už podala na ministerstvo životného prostredia žiadosť o dotáciu na výstavbu mestskej kompostárne.

Jej celková požadovaná výška je 2,6 milióna eur," uviedla. Keďže mesto nebolo pred viac ako rokom úspešné v žiadosti o dotáciu, projekt kompostárne prepracovalo a žiadosť podalo znova.

Kompostáreň by mala vyrásť na mieste bývalých vodární pri vjazde do Malaciek od Plaveckého Štvrtka. „Mesto tieto pozemky už pred časom kúpilo do svojho vlastníctva, vyčistilo ich a pripravilo na projekt nazvaný Areál pre spracovanie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu," vysvetlila Pilzová.

Mestské zastupiteľstvo schválilo prenájom týchto pozemkov spoločnosti Tekos za jedno euro ročne, viazaný je výlučne na výstavbu kompostárne.

„Je našou dlhodobou snahou zabezpečiť spracovanie zeleného odpadu vrátane novej zákonnej povinnosti spracovanie kuchynských odpadov. Vybudovaním mestskej kompostárne sa ušetrí na dopravných nákladoch, pretože odpad sa momentálne vyváža mimo Malaciek," poznamenal primátor Juraj Říha.

Zastupiteľstvo tiež súhlasilo s tým, aby mesto predložilo žiadosť o eurofondovú dotáciu na výstavbu cyklotrasy Pezinská – Padzelek. Cyklotrasa pripojí obytnú zónu Padzelek a obchodnú zónu Tesco - Malavia na hlavnú cyklotrasu Pezinská – priemyselný park, ktorá je aktuálne vo výstavbe. Mesto bude projekt spolufinancovať sumou 14 337 eur.