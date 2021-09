Radimov si užil ďalší futbalový sviatok

V kádri prišlo k veľkým obmenám, v lige sa potrebujú viac zohrať.

8. sep 2021 o 22:08 Martina Radošovská

RADIMOV. Štvrtoligista zo Záhoria si aj v tejto sezóne pripísal futbalový sviatok, kedy si v pohári zmeral sily s ďalším fortunaligistom, tentokrát dokonca z regiónu. Po Dunajskej Strede a Trenčíne privítal Radimov na domácom ihrisku pred takmer tisíckou divákov súpera FK Senica.

Prvý polčas sa hral futbal v svižnom tempe, ktorý si fanúšikovia nepochybne užili. Domáci boli na súpera nabudení a dobre bránili, nepúšťali hráčov Senice do nebezpečných situácií. Tréner Pavel Šustr dal v zápase príležitosť hlavne mladým hráčom z lavičky, čo sa v hre aj odzrkadlilo a prvý polčas patril hlavne domácim. Tí dobre dotláčali senických hráčov a v nebezpečných priestoroch si pomáhali zdvojovaním. Radimov si vypracoval aj viacero dobrých streleckých pozícií, z ktorých mohol nakloniť víťazstvo na svoju stranu.

Veľkú šancu mal v 26. minúte Šebesta, ktorý na polovici ihriska zobral loptu hosťujúcemu kapitánovi a postupoval sám na brankára, jeho strela však skončila vedľa ľavej žrde. V 30. minúte si na rohový kop Božeka pekne vyskočil Róbert Frühauf, no jeho hlavička skončila mimo brány. O minútu neskôr to skúšali hráči Senice, no ich priamy kop z ľavej strany skončil mimo.

V 37. minúte nepochybne zaujala krížna strela Božeka zvnútra šestnástky, ktorú Chropovský na dvakrát zneškodnil. V záverečných minútach prvého dejstva prišla ďalšia veľká šanca Radimova, keď v 40. minúte domáci vysunuli Božeka po ľavej strane, no toho opäť vychytal Chropovský. V 44. minúte strieľal ešte nebezpečne z ľavej strany hosťujúci Mašulovič mimo bránu – 0:0.

Domácim dochádzali sily

V druhom polčase hráči Radimova zatiahli defenzívny blok na svoju polovicu a hráči Senice nevedeli nájsť na ich spôsob hry žiadny recept. V 58. minúte sa k zakončeniu v šestnástke dostal Filip Buchel, ale domáci ho výborne zablokovali na roh. O minútu neskôr hlavičkoval nad bránu Niarchos.

Domáci sa už nedostali k nejakému nebezpečnému zakončeniu a hráči Senice sa dokázali presadiť až v záverečných minútach zápasu, kedy stupňovali svoj tlak. V 81. minúte prišla strela Dominika Dudu zvnútra šestnástky, ktorú však Krakovský ukážkovo zneškodnil. V 85. minúte po Šumberovom rohu poslal Twardek loptu koníčkom nad bránu – 0:0. Po bezgólovej remíze prišiel na rad penaltový rozstrel, v ktorom domáci ťahali za kratší koniec a v druhej a tretej sérii nastrelili len konštrukciu brány. Víťazstvo si tak po dramatickom zápase odnášali hráči Senice. Pre Radimov sa síce pohárová cesta skončila, no opäť dosiahol ďalší futbalový míľnik.

Momentka z pohárového zápasu Radimov - Senica (zdroj: Martina Radošovská)

Klasický pohárový zápas

Šancu v senickej bráne dostal mladý odchovanec klubu Matúš Chropovský, ktorý si pred penaltovým rozstrelom veril.

„Bol to ťažký zápas, hlavne na domácej pôde súpera, ktorý bol na nás nabudený. Domáci boli veľmi dobre pripravení, chytalo sa mi veľmi dobre, zneškodnil som niekoľko šancí a celkovo to hodnotím ako dobrý zápas. Môžem povedať, že som sa pred rozstrelom cítil sebavedomo, lebo som veril, že to zvládneme a postúpime do ďalšieho kola,“ povedal krátko po zápase gólman Chropovský.

Kapitán mužstva Petr Pavlík do pohárového zápasu nezasiahol a sledoval ho len z lavičky. Kapitánsku pásku tak na chvíľu požičal Davidovi Gáčovi.

„Bol to klasický pohárový zápas, v ktorom boli domáci nabudení. Je to o tom, že pokiaľ favorit nedá dva, tri rýchle góly, pre domáci tím je to vzpruha, pretože stále cíti šancu a zápas sa dramatizuje. Splnili sme však cieľ, s ktorým sme sem prišli, čo je postup, a ideme ďalej,“ zhodnotil v krátkosti duel Pavlík. Senicu tak v najbližšom pohárovom stretnutí vyzve ďalší regionálny súper, štvrtoligové Gbely.

Ďalšia cenná skúsenosť

Tréner Radimova Tomáš Miša po zápase svojich hráčov pochválil. „Išlo o vyrovnaný zápas, dovolím si tvrdiť, že v prvom polčase sme boli dokonca lepším tímom. Nepremenili sme šance, čo je škoda, no na chalanov som hrdý, určite sa nemáme za čo hanbiť. V druhom polčase bol cítiť aj rozdiel v kondícii, predsa len ide o prvoligistu, no niekedy je srdce viac ako kondícia,“ zhodnotil tréner Miša, ktorý dodal, že zápas si v klube užili.

„Vyšlo nám dobré počasie, zápas prilákal množstvo ľudí, ktorí vytvorili dobrú atmosféru a myslím si, že si ho užili. Hrali sme koncentrovane a v konečnom dôsledku môžem povedať, že hostia sa obávali o výsledok do záverečných minút.“

Pre jeho hráčov to bola nepochybne skvelá skúsenosť. „Aj v prípravných zápasoch sa snažíme hrať s lepšími súpermi, pretože len tak sa môžeme posúvať. V tíme máme deväť nových hráčov, mnohí z nich takýto zápas ešte nikdy nehrali, takže majú cennú skúsenosť,“ pokračoval Miša.

Teraz sa v Radimove môžu plne sústrediť na ligu, do ktorej nevstúpili podľa predstáv. Do tabuľky si pripísali jednu remízu, jedno víťazstvo a dve prehry. V poslednom kole podľahli 5:0 Trebaticiam.

„Ako som povedal, máme v kádri deväť nových hráčov, ideme pracovať ďalej a zlepšovať sa. Všetci chalani, čo k nám prišli, majú svoju kvalitu, určite ju onedlho ukážu, potrebné je, aby si to všetko sadlo a aby sme chémiu, ktorá je mimo ihriska vynikajúca, preniesli aj do zápasov. Chce to však svoj čas,“ uzavrel tréner Radimova.

TJ Radimov (zdroj: Martina Radošovská)

Skvelá atmosféra

Zápas si nepochybne užil aj hráč Radimova Michal Rosa, ktorý je odchovancom senického klubu.

„Myslím si, že v prvom polčase sme boli lepší, Senica nás možno aj trochu podcenila a do hry postavila hlavne náhradníkov z lavičky. Vytvorili sme si niekoľko príležitostí, škoda, že sme ich nevyužili. Druhý polčas sme fyzicky odpadli a penalty boli už len lotéria, po ktorej sme boli smutnejší. Tu sa ukázala aj skúsenosť,“ zhodnotil 21-ročný obranca. Rovnako ho potešila atmosféra, ktorú diváci na štadióne v Radimove vytvorili.

„Ďakujeme všetkým ľuďom, ktorí prišli a ktorí nás povzbudzovali. Cítili sme ich podporu celý zápas,“ pokračoval Rosa, ktorý pôsobil v Senici štrnásť rokov. „Pre mňa to bol o to vzácnejší zápas, môžem povedať, že zatiaľ najväčší z mojej kariéry, pretože som v Senici futbalovo vyrastal a poznám aj viacerých hráčov,“ uzavrel mladý futbalista.