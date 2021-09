Rybky sú v lige zatiaľ stopercentné. V klube majú tie najvyššie ambície

Staronový tréner aj výrazné ciele.

8. sep 2021 o 21:23 Martina Radošovská

RYBKY. Najvýraznejšou zmenou v kádri Rybiek sa pred štartom sezóny stala trénerská výmena, kedy Tomáša Dušku nahradil staronový kouč Fridrich Hutta.

„Klub ma na spoluprácu oslovoval už dlhšie. Keď sme sa rozchádzali naposledy, potreboval som si dať pauzu, pretože v Rybkách som pôsobil asi desať rokov, čo je najdlhšie slúžiaci tréner, aký tu bol. Preto som potreboval trochu vypnúť, no keď som si oddýchol, s klubom sme sa dohodli na ďalšej spolupráci,“ vysvetlil Fridrich Hutta, ktorý dodal, že v klube ho nemuseli dlho prehovárať.

Niekoľko návratov

V kádri od minulej sezóny nenastali príliš veľké zmeny. Z Radimova sa z hosťovania vrátili Kristián Ravas a Jakub Kuchta. Z Oreského prišiel na ročné hosťovanie Adam Beňo, ktorý je kmeňovým hráčom ŠK Slovan Bratislava, no hrával v Karlovej Vsi, v Senici, Skalici či Rohožníku.

Brankársky post vystužil Branislav Toman, ktorý futbalovo vyrastal v Rybkách, no jeho cesta viedla do Skalice, Gbelov, Holíča aj Lábu. Jediným odchodom počas letnej prestávky bol odchod brankára Richarda Rýzka, ktorý bude ďalej pokračovať v rakúskom Spanbergu.

Navyše mužstvo opustil aj Lukáš Černek, ktorého dlhšiu dobu trápili zdravotné problémy a s mužstvom už dlhšie netrénoval. Momentálne sa dohodol na hosťovaní v Oreskom.

Užili si pohárovú cestu

Rybky opäť dostali možnosť ako víťaz 2. ročníka pohárovej súťaže Sportika Cup zabojovať aj v Slovenskom pohári. V rámci Slovnaft Cupu privítali doma Mokrý Háj, zvíťazili s výsledkom 5:0.

„V hlavičkovom súboji sa zranil súperov hráč, ktorý mal roztrhnuté obočie a viezli ho do nemocnice na šitie. Pri takomto zranení tečie dosť krvi a ten dojem z toho celého môže byť zlý, ale pri futbale k takýmto zraneniam dochádza, je to kontaktný šport,“ pokračoval tréner Hutta.

Vďaka tomuto víťazstvu Rybky doma zažili malý sviatok, keď za mnohopočetnej diváckej kulisy privítali súpera z Radimova. Navyše, obe mužstvá hnala dopredu možnosť zabojovať o atraktívneho súpera v podobe FK Senica.

„Na zápas prišla veľmi pekná divácka kulisa, takú by spĺňalo ligové mužstvo, pretože sem prišlo asi 900 ľudí. Zápas bol veľmi dobrý, bojovný, dramatický, hostia sa ujali vedenia 0:1 po rýchlom protiútoku, nám sa však zo štandardnej situácie podarilo vyrovnať. Radimov následne pridal ďalší gól, no dovolím si tvrdiť, že zápas bol pomerne vyrovnaný, aj keď na súperovi bolo cítiť, že má viac natrénované, bol agresívnejší v súbojoch, čo napokon rozhodlo o víťazovi, obával sa o výsledok do posledných minút. Aj keď máme v Rybkách kvalitných hráčov, Radimov bol o niečo lepší a kvalitnejší. Niekoľko minút pred koncom zápasu sme nastrelili žrď, možno keby nám to tam padlo, mohla byť zo zápasu ešte senzácia, ale Radimov si vedenie ustrážil a v závere pridal potvrdzujúci gól,“ popísal stretnutie tréner Rybiek.

Cenná skúsenosť

Veľká bojovnosť v zápase sa však nedala uprieť ani domácim hráčom, ktorí si aj napriek prehre pohárovú cestu veľmi užili.

„Všetci sme sa na to tešili, máme v kádri veľa mladých hráčov, ktorí práve takto náročné zápasy potrebujú, aby futbalovo rástli. Je veľká škoda, že sa nám nepodarilo vybojovať si zápas so Senicou, čo by pre chalanov bola odmena, no pre mladých hráčov bolo zaujímavé aj stretnutie s Radimovom. Veľmi sme si to užili, zápas bol v dobrej atmosfére a myslím si, že aj diváci si prišli na svoje, pretože išlo o dramatický zápas až do konca,“ pokračoval tréner.

Svoje kvality Rybky naplno ukazujú v lige, kde sú ako jediné z účastníkov šiestej ligy stopercentné bez straty bodu. Po siedmich kolách, v ktorých si poradili s Rohovom (3:0), Radošovcami (7:0), s Jablonicou (3:1), Sobotišťom (7:1), Popudinskými Močidľanmi (8:1), Mokrým Hájom (4:1) a Cerovou (1:5) sú na špici tabuľky s päťbodovým náskokom.

A aké majú Rybky v novej sezóne ciele? Podľa Fridricha Huttu len tie najvyššie. „Sú dva a sú jednoznačné. Prvým cieľom je vyhrať majstrovstvá okresu a druhým cieľom je vyhrať Sportika Cup už tretíkrát po sebe. Pri danom zložení kádra a jeho kvalite si ani iné ciele dávať nemôžeme, keď ich nesplníme, tak nesplníme, ale máme na to, pozerať sa po čo najvyšších priečkach,“ dodal Hutta, podľa ktorého káder Rybiek prevyšuje 6. ligu.

„Je veľká škoda, že 5. liga nie je v optimálnom zložení, pretože po nej by sme sa obzerali. V okrese momentálne prevyšuje kvantita nad kvalitou, je tu veľa mančaftov, ktoré v tej súťaži ani nemajú čo robiť, čím súťaž trochu trpí, ale uvidíme, čo bude na ďalší rok, aj preto chceme byť prví a využiť možnosti, ak by vznikla nejaká kvalitnejšia vyššia súťaž,“ uzavrel kouč Rybiek.