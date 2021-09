Skalickí hokejbalisti odštartovali sezónu víťazstvom. Doma sa predstavia na novom povrchu

Káder zostal pokope, pribudli tri posily.

9. sep 2021 o 10:54 Martina Radošovská

SKALICA. Hokejbalisti Skalice vstúpili do sezóny víťazstvom, keď v úvodnom stretnutí vycestovali k súperovi do Pruského, ktorého zdolali s výsledkom 0:4 (0:2, 0:0, 0:2).

Záhoráci pokračujú bez výraznejších zmien v kádri, z ktorého nikto neodišiel, pribudli iba tri nové mená.

„Teší nás, že mužstvo nikto z hráčov neopustil, navyše sa nám ho podarilo vhodne doplniť na postoch, ktoré nám robili starosti. Z Trnavy k nám pribudol Jaroslav Bachratý, ktorý prišiel na pozíciu centra. Ďalšou posilou je Marek Štepanovský, pravák na ľavé krídlo, ktorý je zo Záhoria. Do brány sa nám podarilo získať Ondreja Dekányho zo Senice, ktorý naposledy pôsobil v českých Sudoměřicích,“ priblížil zmeny obranca Michal Salajka.

Skaličania zahájili prípravu hneď po uvoľnení opatrení, kedy bolo mužstvám umožnené opäť trénovať. Podľa slov Salajku však išlo len o ľahký štýl tréningového procesu.

„Bolo to skôr také zoznamovanie sa opäť s hokejkami, loptičkami a naším novým plastovým povrchom v BigMat aréne. Tréningy sme brali ako jednoduchšie. V júli sme mali úplné voľno, hráči chodili po dovolenkách a oddychovali, v auguste sme však nabehli do klasickej prípravy, kde sme sa stretávali dvakrát do týždňa a pracovali sme na kondičnej aj hernej stránke.“

Dve nové posily skalického tímu. Vľavo brankár Ondrej Dekány, vpravo Jaroslav Bachratý. (zdroj: HBK Hokejmarket Skalica)

Triumf ako vrchol prípravy

Prípravu zakončili na turnaji Páňa Cup v Kladne, ktorý sa im podarilo po výborných výkonoch vyhrať. Išlo o previerku pred štartom extraligy, ktorú Skaličania zvládli s veľkým triumfom. Aj na základe týchto výsledkov sa dá očakávať, že Záhoráci budú opäť jedným z ašpirantov na boj o najvyššie priečky, na to sa však v klube nezameriavajú.

„Skalici už asi prislúchajú tie najvyššie ciele v lige, no v kabíne sme to vôbec nerozoberali, ani sme si neurčovali žiadny presný cieľ. Sme radi, že môžeme hrať, že aj vďaka partnerom, ktorí nás podporujú, si môžeme užiť nový plastový povrch. Chceme, aby sa hralo čo najdlhšie, ako to pôjde, pretože ak sa nebude hrať, tak nám budú zbytočné aj akékoľvek ciele. Chceme, aby sme mohli privítať čo najviac divákov, ktorých, dúfame, potešíme našou hrou a výkonmi. Zároveň verím, že zo Skalice ako extraligového mužstva sa opäť prebojujú niektorí hráči do záverečnej nominácie na majstrovstvá sveta,“ priblížil ambície Záhorákov Salajka.

Keďže poslednú hokejbalovú sezónu nebolo možné kvôli pandémii dohrať, v Skalici sa zamerali na položenie dlho vytúženého plastového povrchu, z ktorého sa mužstvo aktuálne teší. Na povrchu neodohralo ešte žiadny súťažný zápas, aj preto pôjde o veľkú udalosť pri prvom domácom zápase, ktorý ich čaká 11. septembra s Považskou Bystricou.

„Ihrisko sme plánovali otvoriť slávnostne medzinárodným turnajom, bohužiaľ, Švajčiari majú problém s vycestovaním, Kert Park Praha mala dlhú sezónu, takže by tento turnaj vynechali, a Kladno nás predbehlo a pozvali oni nás,“ vysvetlil Salajka. Klub si však túto udalosť nechce nechať ujsť a slávnostné otvorenie sa novému plastovému povrchu dostane, všetko však bude záležať od situácie.

Nováčikovia aj stabilné tímy

Na plastovom povrchu

Pandémia koronavírusu sa v Skalici nepodpísala ako na hráčskom kádri, tak ani na finančnej stránke, po ktorej je klub stabilizovaný. Po dlhej prestávke si však netrúfajú odhadnúť, čo majú od súperov očakávať.

„Prípravu sme riešili s českými mužstvami, takže o tých slovenských a ich kvalite nemáme príliš veľkú vedomosť, keďže sme sa ani s jedným nestretli. Samozrejme, vieme, aké kde boli príchody a odchody. Na nováčikov si musíme dať pozor, no nemyslím si, že budú útočiť na špicu tabuľky, ale skôr sa budú so súťažou zoznamovať. Osobne som toho názoru, že sila extraligy sa bude opäť točiť okolo mužstiev Považská Bystrica, LG Bratislava, Vrútky, ktoré pomerne dobre doplnili mužstvo, a nesmieme zabúdať ani na silný výber Nitry. Sú to mužstvá, ktoré sú v lige dlhodobo stabilné, vieme o nich, že majú svoju kvalitu a budú sa chcieť pobiť o špicu. U ostatných pôjde skôr o boj o účasť v play-off, ale netrúfame si označiť niekoho za favorita alebo o niekom povedať, že bude dominovať v základnej časti,“ pokračoval skalický obranca, ktorý však dodal, že pre nich ako mužstvo bude súťaž náročnejšia z hľadiska cestovania, keďže pribudli nováčikovia z Popradu a Spišskej Belej.

Skalica bola piatym klubom na Slovensku, ktorý na svoju hraciu plochu položil plastový povrch, a aj keď toto číslo v extralige za posledný rok vzrástlo, stále sú kluby, kde sa hrá na asfalte. Nebude pre Záhorákov tento povrch predstavovať hendikep?

„Uvidíme, necháme sa prekvapiť, ale dlhé roky sme na tomto povrchu hrávali aj my, naši hráči sú dostatočne skúsení, aby dokázali predviesť dobrú hru na akomkoľvek povrchu. Je pravda, že hra na plaste je odlišná, je lepšia, krajšia a rýchlejšia. Ja len dúfam, že počet ihrísk s plastovým povrchom bude rásť a onedlho ich budeme mať všetci v extralige,“ dodal Salajka.

Práca s mládežou

V klube síce pociťujú absenciu mládeže, no snažia sa s ňou pracovať prostredníctvom úspešného letného hokejbalového Kempu 246 pre deti. Počas leta sa konal už jeho 4. ročník, ktorý vyvrcholil Behom pre zdravie, kde hokejbalisti zbierali financie pre skalickú onkológiu. Okrem 64 účastníkov kempu sa doň prihlásilo zhruba 140 obyvateľov Skalice a priľahlých obcí.

„Veľa detí do štrnásť rokov je stále aktívnymi hokejistami, nad štrnásť rokov sú to zas dievčatá a chlapci mimo okolia Skalice. Aj keď to nie je naša mládež, sme radi, že tento projekt sa rozrástol na medzinárodnú úroveň, kde sa nám darí vychovávať mladých hokejbalistov. Dobrou vizitkou je, že sa do kempu rok čo rok vracajú tie isté deti a ich počet sa stále rozrastá. Je naším plánom v Skalici vytvoriť hokejbalové mládežnícke družstvo, no počas pandémie sa týmto smerom nevyvíjala žiadna iniciatíva, pretože situácia bola veľmi neistá,“ dodal Salajka.

Len pre zaujímavosť, hokejbalistom sa na tomto podujatí podarilo vyzbierať 2246 eur pre onkologické oddelenie nemocnice v Skalici.

Výsledok 1. kola:

ŠK 98 Pruské – Hokejmarket Skalica 0:4 (0:2, 0:0, 0:2)

Góly: 10. Válek (Drgoň, Štefek), 11. Zelenka (Krýdl), 37. Bachratý (Sobol), 37. Bachratý (Rampáček, Lukačovič)

SKALICA: Dékány – Salajka, Zelenka, Štefek, Válek, Pe. Janáč, Krýdl, Drgon, Muráň, Rampáček, Sobol, Mikéska, Lukačovič, Bachratý.