Na pohárový zápas sa takticky pripravili. Po triumfe však v lige pokračujú s pokorou

Gbely doma privítajú Senicu.

31. aug 2021 o 16:45 Martina Radošovská

GBELY. Gbely majú za sebou ďalší veľký úspech. Po tom ako v prvom kole Slovnaft Cupu vyradili Myjavu, postarali sa o rovnaký kúsok, tentokrát s Nitrou. Domáci sa dostali do vedenia už v 13. minúte, kedy Bartal otvoril skóre. Hostia vyrovnali v 68. minúte na 1:1 gólom Cruza zo štandardnej situácie. O víťazovi napokon musel rozhodnúť penalový rozstrel, v ktorom Nitra ťahala za kratší koniec. Kým domáci boli presní vo všetkých piatich pokusoch, Nitra premenila len tri jedenástky.

„Vedeli sme, že Nitra je favoritom zápasu a nebude to jednoduché. Naším cieľom bolo vstupovať zo zabezpečenej obrany, držať si stredovú zónu a pripravovať si pressingové situácie do krajných zón. Po zisku lopty sme sa snažili ísť so štyrmi hráčmi dopredu a využiť rýchly protiútok. Taktikou bolo hrať priestorovú obranu a vyrážať do rýchlych brejkov, čo sa nám aj darilo a súpera sme pustili iba do minima šancí. Za stavu 1:0 sme nevyužili obrovskú príležitosť, kedy sme šli zo strany sami na brankára, no netrafili sme bránu. Ak by to bolo 2:0, zápas by bol pokojnejší, no nestalo sa tak a približne dvadsať minút pred koncom sme inkasovali zo štandardnej situácie. Myslím si, že výsledok 1:1 bol spravodlivý a v penaltách sa rozhodlo. Rovnako ako pri Myjave, nikto nemôže povedať, že šlo o náhodu, zaslúžene sme vyhrali, čo sa týka zápasu, ale aj pomeru podmienok, v akých sa pracuje. Môžem povedať, že šlo o dobre takticky pripravený zápas,“ zhodnotil pohárové stretnutie tréner Gbelov Adam Ambra.

Taktika na mieru

Kouč svojho súpera pred stretnutím analyzoval a zvolil taktiku šitú priamo na Nitru.

„Bol som sa osobne pozrieť na zápase Myjava – Nitra a videl som aj videozáznamy z dvoch zápasov. Pozeral som, aké majú jednotliví hráči silné stránky, preferované nohy, ako zahrávajú štandardné situácie a aký majú herný systém. Môžem povedať, že sme boli na zápas dobre pripravení a predviedli sme to aj na ihrisku. To čo sme proti nim chceli hrať, aj vyšlo,“ pokračoval Ambra, ktorý dodal, že bývalý fortunaligista ich v stretnutí ničím nezaskočil.

„Môžem povedať, že v tomto som mal aj šťastnú ruku, tréner postavil všetkých hráčov, ktorých som mal naštudovaných, počas zápasu zmenil iba jedno meno.“

Do penaltového rozstrelu išli hráči sebavedomo a verili si, čo potvrdzujú aj všetky premenené pokutové kopy.

„Chalanov som si zavolal k sebe a povedal som im, aby išli kopať jedenástky s čistou hlavou, aby to bol sebavedomý kop, pretože strach tu nemá miesto. Vo všetkých piatich penaltách, okrem jednej, hosťujúci brankár ani raz nevystihol stranu, takže z môjho pohľadu ide o výborne kopnuté penalty,“ pokračoval Ambra.

Takéto cenné víťazstvo pridá hráčom na sebavedomí aj do ligy. „Zhodou okolností, hneď po tom, ako sme vyradili Myjavu, tak nám nevyšiel vstup do súťaže a v Jaslovských Bohuniciach sme prehrali 5:2. Potom však prišlo derby s Radimovom, ktoré sme vyhrali a toto víťazstvo sme potvrdili aj v Dolných Vesteniciach. Určite nám víťazstvo nad Nitrou pomôže, chalani okúsili, aké je to hrať proti súperom z vyšších súťaží a verím, že im to zdvihlo sebavedomie. Na druhej strane im stále prízvukujem, že musia byť pokorní a makať, pretože keď budú lietať v oblakoch, tak v najbližšom zápase nám to súper spočíta,“ vysvetlil tréner.

Pokúsia sa o ďalší zázrak

Po víťazstve v pohárovom zápase sa však žiadne oslavy nekonali. Niektorí hráči utekali na nočnú zmenu a v najbližších dňoch ich čakal ďalší tréning a ligový zápas počas víkendu. Nabudenie však Gbelom nechýbalo ani v lige, kde na domácej pôde porazili Kvašov s výsledkom 2:0 po góloch Nemca a Palkoviča.

„Do už aj tak náročného programu nám teraz pribudol pohárový zápas. Dve kolá sa hrajú cez týždeň, čo znamená, že nasledujúci mesiac odohráme tri anglické týždne, s čím majú problém prvoligové kluby a nie ešte mužstvá na amatérskej úrovni. Dúfam, že sa nám budú vyhýbať zranenia, pretože s tak nahusteným programom príde určite aj únava.“

Mnohí hráči si na pohárový zápas museli vybavovať dovolenky a inak tomu nebude ani v ďalšom kole, ktoré sa odohrá aj v skoršom čase. Už najbližšie čaká Gbely regionálny súper zo Senice, ktorý sa už v pohári stretol s Radimovom.

„Rovnako si budem analyzovať aj tohto súpera. Očakávame, že znova naplníme štadión a ľudia prídu v peknom počte, ako tomu bolo na Myjavu či Nitru. Zápas si pôjdeme opäť odmakať, vytvoríme si taktiku a pôjdeme sa pokúsiť o ďalší futbalový zázrak,“ uzavrel Adam Ambra.

Ďalšie kolo Slovnaft Cupu, v ktorom Gbely privítajú Senicu, je na programe 22. septembra o 15:30 h.