FOTO: Seničania otočili zápas s Liptákmi. Do tabuľky získali ďalšie cenné body

Úvod zápasu Záhorákom nevyšiel. Po inkasovanom góle svoj výkon zlepšili.

30. aug 2021 o 9:51 TASR

POPRAD. V rámci 6. kola Fortuna ligy vycestovala FK Senica k nováčikovi súťaže MFK Tatran Liptovský Mikuláš. Zápas sa hral na štadióne v Poprade. Záhoráci si zo zápasu priviezli po víťazstve 1:2 plný počet bodov.

MFK Tatran Liptovský Mikuláš – FK Senica 1:2 (1:1)

Pred výkopom stretnutia si uctili minútou ticha náhlu smrť 38-ročného futbalového funkcionára zo Žiliny Mareka Majtana. Na premočenom trávniku v Poprade vstúpili do zápasu lepšie domáci hráči Tatrana Liptovský Mikuláš. V 6. minúte sa dravým prienikom od polovice ihriska prezentoval domáci hráč Švec. Jeho sólo zastavil až diskutabilným zákrokom senický kapitán Pavlík vo vlastnej šestnástke. V 13. minúte vypálil nepresne z diaľky Krčík. Ravas strelu smerujúcu mimo tri žrde sledoval iba pohľadom.

Už o minútu sa ale skóre prvýkrát menilo. Pred bránkou Senice sa po rohovom kope najlepšie zorientoval obranca Laura a zblízka prestrelil Ravasa. Lopta sa napokon dokotúľala za bránkovú čiaru, senický krajný obranca Svoboda ju vykopával už spoza čiary. Tatran bol aj naďalej aktívnejším tímom. Senica sa pripomenula v 20. minúte. Nepresnú strelu na bránu Liptovského Mikuláša vyslal Šumbera. Vyrovnanie mal na kopačke hosťujúci útočník Mashike Sukisa po krídelnej akcii spoluhráča Šimčáka. Lopta napokon skončila tesne vedľa bránky. Hosťujúca lavička siahla v 35. minúte po striedaní.

Vyrovnanie prišlo pred prestávkou

Nevýrazného Egerta nahradil mladík Halabrín. Už o tri minúty na to sa hostia znova pripomenuli nebezpečnou akciou. Dobrým obranným zákrokom v malom vápne sa prezentoval Robin Hranáč. Hostia sa vyrovnania dočkali tesne pred prestávkou. Twardek poslal center do domácej šestnástky, kde rukou zahral jeden z Liptákov a nasledoval pokutový kop. Ten chladnokrvne premenil legionár Mashike Sukisa – 1:1.

Do druhého polčasu nastúpili hostia ako vymenení. V 55. minúte zahrával priamy kop z rohu ihriska hosťujúci Duda. Loptu poslal priamo na bránku, brankár Liptákov Luksch bol pripravený. Domáci pohrozili po rýchlej kontre. Bartošova hlavička ale nemala razanciu ani presnosť. Krížna strela Káčeríka skončila na rukaviciach senického brankára, ďalšiu delovku Liptákov zblokovali hosťujúci hráči na rohový kop. Pred bránkou Senice to znova horelo v 68. minúte. Prízemný center domácich odvracal v poslednej chvíli kapitán Senice Pavlík.

Kuriózny moment zápasu

Po zmätkoch v obrane Liptovského Mikuláša takmer po druhý raz v zápase skóroval útočník Mashike Sukisa. Jeho zakončenie zblízka ale minulo Lukschovu bránku. Vzápätí na opačnej strane nebezpečne strieľal Káčerík. Ravas kľúčovým zákrokom udržal Senicu v hre o tri body. Hostia udreli v útoku v 78. minúte. Domáci legionár Chan-Soo chyboval pri rozohrávke útočnej akcie Liptovského Mikuláša, z čoho napokon profitoval Halabrín. Na jeho strelu z 23 metrov, ktorá sa obtrela o brániaceho hráča, brankár Luksch nezareagoval – 1:2.

Domáci sa snažili vyrovnať. Senici sa tak otvárali okná v obrane Liptákov. Jedno z nich takmer využil Mashike Sukisa. V 85. minúte došlo ku kurióznej situácii. Tréner Liptovského Mikuláša Petruš vystriedal Kórejčana Chan-Soo-a, ktorý bol na ihrisku iba 11 minút a pokazil takmer všetky prihrávky. V závere vrhli domáci všetky sily do útoku. Dlhé nakopávané lopty im ale vyrovnanie nepriniesli. V nadstavenom čase sa ocitol v dobrej pozícii kapitán Bartoš, ale Ravas bol pripravený.

Zlý úvod stretnutia

„Dnes nebol futbal spravodlivý. Moje mužstvo si nezaslúžilo prehrať. V prvom polčase sme boli lepší a aktívnejší. Náš výkon bol odmenený krásnym gólom. Súper v závere prvého polčasu zbytočnou penaltou vyrovnal. Keď sa lámal chlieb za stavu 1:1, tam sme nepremenili gólovú príležitosť. Následne sa súper tečovanou strelou dostal do vedenia. Som sklamaný z výsledku. Futbal sa hrá na body a dnes sme ich opäť stratili," zhodnotil stretnutie tréner Liptovského Mikuláša Marek Petruš.

„Z našej strany bolo prvých 20 minút veľmi zlých, hlavne pohybovo a chýbala nám odvaha. Vyvrcholilo to inkasovaným gólom. Hráči potom pochopili, že musia viac pracovať, aby sme sa mohli vôbec do zápasu vrátiť a nie ho ešte otočiť. V kabíne som im cez polčas povedal, aby sa prestali báť, hrali odvážne a nemysleli na výsledok. V druhom polčase sme viac behali. Keď sa zápas lámal, boli sme šťastnejší. To rozhodlo a ešte nepremenené šance súpera," dodal k stretnutiu tréner Senice Pavel Šustr.

Góly: 14. Laura – 45. Mashike Sukisa (z 11 m), 78. Halabrín. ŽK: Laura (LM), Rozhodovali: Glova – Ádám, Kmec, 42 divákov

L. MIKULÁŠ: Luksch – Laura, Flak (74. Andrič), Krčík, Hranáč – Staš (74. Chan-Soo, 85. Voško), Švec (58. Káčerík), Filinský, Bartoš (C) – Kotora, Krčík.

SENICA: Ravas – Svoboda (69. Kučera), Pavlík, Gáč, Šimčák – Goslin (52. Mašulovič), Egert (35. Halabrín) – Twardek, Duda (69. Niarchos), Šumbera – Mashike Sukisa.