Lávku uzavreli. Už mesiace nikto nič neopravuje

Zlý technický stav si vyžaduje okamžitú opravu.

25. aug 2021 o 8:03 Dominika Grebeníčková

SENICA. Lávka cez rieku Teplica, ktorá prepája širšie centrum s mestskou časťou Kolónia, bola dlhodobo v zlom technickom stave.

Ľudia, ktorí pravidelne využívajú mostík na cestu do práce alebo do obchodu, sú nespokojní. Vnímajú, že opravy trvajú dlhšie, ako by mali. „Najprv ju uzavreli, ale nič na nej nerobia,“ konštatoval Seničan Ladislav.

Termín sa blíži

Vedenie mesto Senica nás informovalo, že má byť hotová do konca augusta. „O túto konkrétnu lávku, ktorá patrila Slovenskému hodvábu, sa dlhodobo nik nestaral. S opravou mohla senická radnica začať až potom, keď sa zrealizoval jej prevod do majetku mesta,“ uviedla hovorkyňa mesta Tatiana Moravcová.

Jeden most už opravili

Podobnú situáciu mesto už riešilo. „Rovnako sa tak stalo na jar aj s lávkou pre peších cez rieku Teplica na Čáčovskej ceste, ktorá bola v havarijnom stave. Jej oprava sa uskutočnila v apríli tohto roku, išlo najmä o výmenu starého zábradlia za nové – pozinkované, náklady predstavovali 4794 eur,“ doplnila Moravcová.

O tom, koľko plánuje radnica investovať do rekonštrukcie, ani o rozsahu prác nás mesto neinformovalo.

Mesto situáciu s lávkou rieši už od roku 2018. V tomto období už plánovalo rekonštrukciu a dokonca si objednalo u odborníka posúdenie stavu nielen tejto lávky, ale všetkých, ktoré vedú cez rieku Teplica.

Posudok odborníka mal dať jasnú odpoveď, ktoré z lávok pre peších budú potrebovať údržbu. Mesto potom plánovalo postupovať na základe posudku.