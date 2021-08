Nemocnica rozširuje otváracie hodiny mobilného odberového miesta

Nemocnica má pripravený nový pandemický plán.

24. aug 2021 o 13:53 TASR

SKALICA. Fakultná nemocnica Agel Skalica v zmysle príkazu ministra zdravotníctva poskytuje od tohto týždňa možnosť verejnosti dať sa otestovať nielen komerčnými PCR testami, ale aj antigénovými testami. TASR o tom informovala hovorkyňa nemocnice Martina Pavliková.

Nemocnica má pripravený nový pandemický plán, kontrolou prešli technické a technologické zariadenia. "Prvá a druhá vlna pandémie ukázala, aký režim je potrebné nastaviť na efektívne liečenie a postupy v rámci hospitalizácie pacientov s novým koronavírusom. Nastavili sme procesy starostlivosti o pacienta s ochorením COVID-19 a pripravili sme plán, ktorý pri zhoršení situácie počíta s reprofilizáciou lôžok v prípade príkazu Ministerstva zdravotníctva SR," uviedol riaditeľ nemocnice Jakub Rybár.

PCR testy každý deň

Nemocnica počas letných mesiacov hospitalizovala len sporadicky pacientov s ochorením COVID-19. Od stredy (25. 8.) poskytuje aj možnosť antigénového testovania sedem dní v týždni za poplatok päť eur.

"V pracovné dni sa testuje od 7.00 do 15.30 h s prestávkou na obed, cez víkendy od 7.00 do 11.00 h. Na testovanie nie je potrebné sa objednávať, stačí prísť a dať sa otestovať. Každý testovaný dostane potvrdenie o výsledku testu do 15 minút," uviedla Pavliková.

Odbery na PCR diagnostiku sa realizujú v mobilnom odberovom mieste sedem dní v týždni od 7.00 do 11.00 h. Odberové miesto je počas sviatkov zatvorené.

"Nemocnica naďalej poskytuje možnosť dať sa v nemocnici otestovať komerčne viacerými druhmi PCR testov," doplnila hovorkyňa nemocnice.