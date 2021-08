Na návštevníkov svätej omše s pápežom Františkom čakajú viaceré opatrenia

Opatrenia budú pri príjazde na omšu ako aj počas jej priebehu.

16. aug 2021 o 11:59 TASR

ŠAŠTÍN-STRÁŽE. Miesta v sektoroch pred svätou omšou, ktorú bude sláviť Svätý Otec František spolu s prítomnými kardinálmi, biskupmi a kňazmi na voľnom priestranstve v Šaštíne 15. septembra o 10.00 h, treba zaujať najneskôr do 8.00 h.

"Následne budú uzavreté príjazdové aj prístupové cesty, takže sa viac nebude možné dostať do areálu. Potrebnými dokumentmi na vstup na podujatie sú občiansky preukaz, QR kód, ktorý ste dostali pri registrácii na podujatie v registračnom systéme, a green pass, teda potvrdenie o zaočkovaní dvoma dávkami. Odporúčame mať so sebou vytlačený QR kód druhej dávky," informuje tlačová kancelária Konferencie biskupov Slovenska (KBS) na webovej stránke navstevapapeza.sk.

Pri príjazde na omšu musia počítať návštevníci s tým, že príslušníci Policajného zboru a usporiadatelia ich budú navigovať na odstavné parkoviská.

Aj železničná doprava

Z nich bude podľa informácií KBS trvať pešo presun na miesto konania omše od 12 do 30 minút.

Na príjazd do Šaštína je možné využiť aj železničnú dopravu, a to s využitím osobných vlakov vedených z dvoch prestupných staníc Trnava a Kúty.

"Cestujúci vystúpia na železničnej stanici Šaštín-Stráže. Po vystúpení z vlakov je potrebné sa po vyznačenej trase ulicami Nádražná, Do Gazárky a Štúrova peši presunúť na miesto konania svätej omše. Peší presun trvá približne desať minút. Kyvadlová doprava na omšu nie je," doplnila KBS.

Sektor sa nesmie meniť

Kontrolné body pre vstup na podujatie sa otvárajú 14. septembra od 18.00 h a budú vyznačené na mapke areálu. Uzatvorenie príjazdových ciest na podujatie a vstupov na kontrolných bodoch je od 8.00 h.

"Sektor, do ktorého vstúpite a budete v ňom registrovaný, sa nesmie meniť. Ak z neho vyjdete po vodu alebo pre návštevu toalety, treba sa vrátiť do toho istého sektora, z ktorého ste vyšli. Vzhľadom na aktuálne epidemické opatrenia ste po vstupe do sektora registrovaný vzhľadom na prípadné epidemiologické trasovanie. Voda a hygienické zázemie bude k dispozícii v línii sektora," uviedla KBS.