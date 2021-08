V nadstavenom čase Seničania inkasovali gól a body si delili

Tretia remíza Záhorákov v novej sezóne.

15. aug 2021 o 14:13 TASR

SENICA. V rámci 4. kola Fortuna ligy privítali Záhoráci na domácom štadióne súpera z Dunajskej Stredy. Seničania sa v 78. minúte dostali do vedenia, keď po prihrávke Sukisu otvoril skóre Ioannis Niarchos – 1:0. V nadstavenom čase však inkasovali gól a stretnutie skončilo remízou 1:1.

FK Senica – DAC 1904 Dunajská Streda 1:1 (0:0)

V Senici sa hral útočný zápas so šancami na oboch stranách. Do prvej sa dostali hostia v 9. minúte, keď Andzouana prešiel cez Svobodu až pred brankára Ravasa, ten nohami loptu vyrazil. Do prvého zakončenia sa dostali domáci v 18. minúte, keď po nakopnutej lopte strelil do bočnej siete Twardek.

Seničania čoraz viac vystrkovali rožky a v priebehu 10 minút sa dostali do troch šancí. V 26. minúte po akcii Dudu a centri Šimčáka netrafil loptu Sukisa. Do výbornej streleckej pozície sa dostal v 32. minúte po ďalšej akcii Dudu a prihrávke Twardeka obranca Svoboda, lopta po jeho strele však našla len obrancu Ciganiksa a bol z toho len rohový kop.

O päť minút po rohu Dudu a zakončení Sukisu výborne zasiahol Jedlička a loptu vykopol. Do polčasu sa dostali do dvoch zakončení aj hostia. Po rýchlom protiútoku prestrelil bránku z 10 metrov Ciganiks a pred odchodom do kabín mohol padnúť gól po centri Divkoviča, no Nicolaescu loptu poslal tesne vedľa pravej žrde.

V úvode druhého polčasu mali loptu na kopačkách hostia, Seničania sa iba bránili. V 56. minúte sa dostal pred brankára Ravasa Divkovič, no mieril len do bočnej siete. Ďalší strelecký pokus mali hostia až v 72. minúte, lopta po strele Nicolaesca letela vedľa. Otvoriť skóre v 74. minúte mohol Moumnou, ale nastrelil iba žrď. V posledných 15 minútach sa osmelili smerom dopredu aj Seničania, viackrát podkúrili obrane hostí a dostali sa aj do vedenia.

V 75. minúte ešte nepríjemnú strelu Sukisu Jedlička vyrazil na roh, no o tri minúty Sukica vybojoval loptu so stopérom Kružliakom, prihral striedajúcemu Grékovi Niarchosovi a ten loptu jemne tečoval za Jedličkov chrbát. Záhorákom tento gól vlial sily do ďalšieho boja. Veľkú šancu mal Sukisa, keď bol sám na päťke, no mieril vedľa.

Onedlho ďalšiu Šimčákovu strelu z rohu pokutového územia Jedlička vyrazil na ďalší roh. V samom závere sa snažili hostia aspoň o vyrovnanie, zakončenie Dimuna hlavou išlo nad bránu, no zo šťastného vyrovnávajúceho gólu sa radovali v závere nadstaveného času, kedy po centri Moumoua sa hlavou presadil Sharani a šťastne prekonal brankára Ravasa.

Hlasy po zápase

Pavel Šustr, tréner FK Senica: „Chceli sme súpera prekvapiť zmenou rozostavenia, čo sa nám príliš nepodarilo, a tak sme sa druhý polčas vrátili k našej taktike. Šťastie, ktoré sme mali v minulých zápasoch, sa teraz trochu obrátilo proti nám, ale ideme s pokorou ku každému zápasu a sme vďační i za bod. Stále nás čaká tvrdá práca.“

Antal Németh, tréner DAC Dunajská Streda: „Hru sme mali vo svojich rukách, vytvorili sme si veľa šancí, ktoré sme nevyužili. Sme sklamaní, lebo chceme vyhrať každý zápas. Boli sme si vedomí sily súpera, že je ťažký a má svoju kvalitu, ale mrzí nás, že sme nevyhrali.“

Góly: 78. Niarchos – 90+3. Sharani. Pred 651 divákmi rozhodovali: Kružliak – Weiss, Straka, ŽK: Svoboda, J. Buchel – Kružliak, Beskorovajnyj.

SENICA: Ravas – Svoboda (77. Kučera), Gáč, Pavlík Šimčák – Goslin, Halabrín (52. Niarchos) – Twardek (62. J. Buchel), Šumbera (62. F. Buchel), Duda (52. Mašulovič) – Sukisa.

D. STREDA: Jedlička – Vera (46. Davis), Kružliak, Beskorovajnyj, Ciganiks – Dimun – Andzouana (67. Moumou), Schäfer, A. Balić (82. Sharani), Divković – Nicolaescu (73. Taiwo).

Najbližšie zápasy FK Senica:

5. kolo: 22. 8. o 18:00 h. Žilina – Senica

6. kolo: 28. 8. o 18:00 h. Liptovský Mikuláš – Senica