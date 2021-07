Začala sa architektonická súťaž na kultúrny dom v Malackách

Kultúrny dom bude stáť v centre Malaciek pri križovatke Zámockej a Radlinského.

30. júl 2021 o 16:17 SITA

MALACKY. Malacky spustili architektonickú súťaž na kultúrny dom. V tlačovej správe o tom informovala hovorkyňa mesta Ľubica Pilzová. "Mesto už oficiálne vyhlásilo architektonickú súťaž. Kultúrny dom bude stáť v centre Malaciek pri križovatke Zámockej a Radlinského. Na tomto mieste momentálne stojí bývalá budova mestského úradu, ktorá ešte predtým slúžila ako sídlo spoločnosti Nafta Gbely," uviedla Pilzová.

Súťaž je dvojkolová. Návrhy v rámci prvého kola môžu predkladať záujemcovia do 14. októbra. Spomedzi účastníkov porota vyberie tri najlepšie súťažné návrhy, ktoré postúpia do druhého kola. Víťazný návrh by chceli verejnosti predstaviť v januári budúceho roka

Sála s kapacitou 350 sedadiel

"Cieľom súťaže návrhov je získať architektonický návrh Kultúrneho domu Malacky, ktorý sa stane základným podkladom na dodanie kompletnej projektovej dokumentácie," uvádza sa v súťažných podmienkach. V prvom kole súťaže budú uchádzači predstavovať urbanisticko-architektonické koncepčné riešenie širšieho verejného priestoru, vrátane revitalizácie Zámockej ulice okolo hotela Atrium, synagógy, budovy štátnej polície a obchodných domov Jednota a Lidl. "

V druhom kole sa budú predkladať podrobné architektonické riešenia. Súťažné návrhy budú zverejnené formou verejnej prezentácie," spresnila Pilzová.



Návrh kultúrneho domu musí obsahovať spoločenskú multifunkčnú sálu s 350 miestami na sedenie (určené na zasadnutie mestského zastupiteľstva, plesy a koncerty), priestory pre Základnú umeleckú školu (javisko, ateliér) či Mestské kultúrne centrum (knižnica) a klubovne pre seniorské organizácie. Návrhy by mali zahrňovať aj vodozádržné opatrenia a odporúča sa podzemné parkovisko pre 70 áut.

Nevyhnutnosťou sú šatne, sklady, kancelárie, kuchyňa a toalety. "Mesto je pripravené kompletne vybúrať starú budovu úradu, ale architekti môžu porotu presvedčiť aj o jej rekonštrukcii," uviedol primátor Malaciek Juraj Říha.