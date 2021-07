Na nechránenom železničnom priecestí zahynula žena i jej pes

Rušňovodič bol podrobený dychovej skúške na alkohol, výsledok bol negatívny.

28. júl 2021 o 7:51 TASR

SKALICA. Na nechránenom železničnom priecestí neďaleko Skalických rybníkov v Trnavskom kraji vyhasol v utorok popoludní ľudský život. Dopravnú nehodu po zrážke s vlakom neprežila 40-ročná žena, o život prišiel aj jej pes. Na sociálnej sieti o tom informuje polícia.

"Vodička išla po miestnej ceste od rybníkov smerom na hlavnú cestu. S autom vošla na nechránené železničné priecestie, rovno pod prichádzajúci osobný vlak. Zrážku neprežila ani ona, ani jej štvornohý kamarát," približuje polícia.

Polícia v tejto súvislosti opätovne upozorňuje vodičov, aby pred vstupom nielen na nechránené železničné priecestie zvýšili opatrnosť a skôr ako vojdú do koľajiska, by sa mali presvedčiť, či je to pre nich bezpečné.