Divákom sa chcú odvďačiť vybudovaním tribúny

V Borskom Svätom Jure budú onedlho oslavovať futbalovú storočnicu.

27. júl 2021 o 17:02 Martina Radošovská

BORSKÝ SV. JUR. Futbalové zázemie dedinských klubov sa nepochybne líši od vyšších líg. Aj menšie štadióny v Trnavskom kraji majú divákom čo ponúknuť a často ukrývajú rarity, ktoré by sme inde nenašli. My sme sa na niektoré z nich detailne pozreli.

Futbalový klub píše v obci svoju bohatú a onedlho už storočnú históriu. Počiatky futbalu sa datujú v roku 1923, kedy bolo zostavené prvé družstvo, ktoré sa stretávalo s futbalovými klubmi zo Záhoria a blízkej Moravy. Výraznejší rozmach futbalu v obci začal na jar v roku 1933 po jeho zaregistrovaní a zaradení do majstrovskej súťaže. V 50. rokoch zažíval klub najväčšie úspechy, keď si mužstvo vybojovalo účasť v krajskej súťaži.

Nový štadión bol klubu slávnostne odovzdaný do užívania v roku 1976. Išlo o nový športový areál so šatňami pre rozhodcu a hráčov, so spoločenskou miestnosťou, klubovňou a toaletami. O vybudovanie areálu sa zaslúžili brigádnici z radov športovcov a fanúšikov, ale najviac Severín Krátky, vedúci miestnej tehelne, po ktorom je dnes futbalový štadión pomenovaný. Terajší názov Futbalový klub Borský Svätý Jur si so sebou nesie od roku 1990.

Rozsiahla rekonštrukcia

V priebehu rokov 2012 – 2013, teda k 90. výročiu klubu, prebehla na budove futbalového štadióna rozsiahla rekonštrukcia. Prišlo k výmene okien a dverí na budove, zateplili sa obvodové múry, urobila sa nová fasáda budovy, ktorá je v zelenej, teda klubovej farbe.

Prišlo aj k rekonštrukcii spŕch v kabínach, vymenili sa vodovodné rozvody a odpady. Budova bola pripojená na obecný vodovod. Taktiež prebehli opravy aj na streche budovy a bol vymenený bleskozvod. V budove bolo vybudované ústredné kúrenie na tuhé palivo do všetkých miestností. Taktiež prišlo k výmene rozhlasu.

Výraznou rekonštrukciou prešiel aj bufet, kde sa položila nová dlažba, zateplil sa strop, namaľovali sa steny, osadili sa nové svetlá a zrekonštruoval sa predajný pult. Zásluhu na tejto rekonštrukcii majú členovia výboru klubu, taktiež však futbaloví nadšenci a fanúšikovia.

Borský Svätý Jur nezaháľal ani počas obdobia, ktoré bolo poznačené pandémiou koronavírusu a nútenú prestávku vo futbale využili na viaceré úpravy. Vďaka dotácii z obce pribudli do areálu nové striedačky, klub sa venoval aj regenerácii trávnika, výmene dvier v interiéri budovy, ako aj žalúzií na oknách, zmenami prešiel aj bufet. V areáli sa natrelo zábradlie a z Nadácie Volkswagen Slovakia sa podarila klubu celková rekonštrukcia šatne pre prípravku a žiakov.

K storočnici tribúna

O dva roky klub slávnostne oslávi storočnicu a k nej by chcel postaviť tribúnu, ktorá futbalovému areálu chýba. Dnes je k dispozícii iba sedenie pozdĺž ihriska, ako aj prístrešok pred budovou štadióna. „Tribúnu pre 150 – 200 ľudí by sme chceli hlavne ako darček pre našich verných fanúšikov,“ priblížil vízie klubu do nadchádzajúceho obdobia predseda Ľuboš Rybár, ktorý nás na štadióne privítal spoločne s tajomníkom klubu Jurajom Smolárom.