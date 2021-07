Do prvého kola nastúpila Senica aj s avizovanými posilami. V Ružomberku si delila body

Scenár hrať s dorastencami sa nenaplnil.

25. júl 2021 o 20:48 Martina Radošovská, TASR

SENICA. FK Senica absolvoval počas týždňa predsezónnu tlačovú konferenciu, kde predstavil zloženie kádra aj ciele do nového ročníka. Už pred konferenciou sa vynorili informácie, že senický klub má problémy a hrozí mu konkurz kvôli dlhom. To však vyvrátil samotný majiteľ klubu, podľa ktorého sa tieto správy nezakladajú na pravde.

Na tlačovej konferencii sa predstavil majiteľ klubu Oldřich Duda, riaditeľ klubu David Balda, tréner Pavel Šustr, kapitán mužstva Juraj Piroska a jeho zástupca Petr Pavlík.

Pripravovali sa na dve možnosti

Ako potvrdilo vedenie futbalového klubu FK Senica na konferencii, v klube sa pripravovali na dve možnosti. Jedna hovorila o tom, že na zápas s Ružomberkom nebudú môcť počítať s novými posilami, pretože im nebude umožnené dotiahnuť prestupy hráčov, s ktorými už majú podpísané zmluvy.

Ak by prišlo k tomuto variantu, za mužstvo by nastúpili aj hráči z dorasteneckej kategórie. „Je to však málo pravdepodobná možnosť, keďže my máme všetky finančné povinnosti splnené a čakáme len na potvrdenie z UEFA,“ uviedol na tlačovej konferencii Duda.

„Od poslednej tlačovej konferencie v minulom roku som mal predsavzatie, aby sme stabilizovali klub po bývalých majiteľoch. Už vtedy som hovoril, že to nebude jednoduché. Podľa nášho názoru sa stabilizácia podarila, keďže viac ako 90 percent vecí sa dalo do poriadku,“ dodal.

Viaceré odchody

„Aj preto sme na to nereagovali. My rešpektujeme vyššie orgány, ktoré rozhodnú o tom, či musíme niečo zaplatiť, alebo nie. Ak niekto neodrobí prácu, na ktorú bol zamestnaný, nemá nárok na odmenu,“ uviedol majiteľ klubu. Tomuto scenáru sa napokon Senica vyhla a na prvý zápas v Ružomberku nastúpila aj s avizovanými posilami.

Príprava Senice na nový súťažný ročník prebiehala od polovice júna, a to v domácich podmienkach. Mužstvo odohralo šesť prípravných zápasov s bilanciou dve výhry, tri prehry a jedna remíza.

Z kádra počas letnej prestávky nastal aj veľký odliv hráčov. Senica už nepočíta so službami hráčov Martin Gamboš, Marko Totka, Tomáš Fryšták, Adrián Slančík, José Carrillo, Antonio Asanovič, Vladimír Majdan, Marin Ljubičič, Gabriel Hornyák, Boris Turčák, Ardian Berisha, Filip Černák, Dávid Guba, Dávid Gallovič, Tomáš Malec.

Predstavili ďalšie mená

Zmeny nastali aj v realizačnom tíme. Novým trénerom sa stal Pavel Šustr, jeho asistentom Petr Maléř. „Doteraz sme zrealizovali desať príchodov, medzi ktorými sú Henrich Ravas, Petr Pavlík, Tomáš Egert, David Gáč, Václav Svoboda, Elvis Sukisa Mashike, Šimon Šumbera, Pavel Hezoučký, Kristopher Twardek, Chris Goslin,“ priblížil nový riaditeľ klubu David Balda.

Troch posledne menovaných hráčov klub predstavil na svojej stránke krátko po tlačovej konferencii. „Pavel Hezoučký je univerzálny ofenzívny hráč s technickými predpokladmi a dobrou myšlienkou vo finálnej fáze,“ predstavil klub 21-ročného hráča, ktorý v mládežníckych kategóriách reprezentoval Spartu Praha. Následne prestúpil do Viktórie Plzeň, do Vyšehradu a teraz na Záhorie.

Ďalším menom, ktoré pribudlo do senickej kabíny, je Kristopher Twardek, ktorý prišiel z Jagiellonie Bialystok. Twardek je česko-kanadský futbalový útočník a mládežnícky reprezentant Českej republiky. Narodil sa v Kanade, otec Jiří pochádza z Bohumína a mama je Kanaďanka. 24-ročný futbalista naposledy pôsobil v poľskej Ekstraklase.

Poslednou avizovanou posilou sa stal Chris Gosiln, ktorý je odchovancom Atlanty United a mládežníckym reprezentantom USA U18 a U20. Klub predstavil 21-ročného stredného záložníka takto: „Je silný v osobných súbojoch a je aj technicky dobre vybaveným futbalistom. Veríme, že u nás naplní potenciál, ktorý v ňom drieme. Dúfame, že u nás predvedie minimálne také výkony ako v mládežníckych kategóriách.“

Piroska sa ešte neuzdravil

„Príprava sa uskutočnila podľa plánu. Odohrali sme zápasy, ktoré nám ukázali, že sme ešte len na začiatku cesty. Bolo tu mnoho hráčov na skúške, niektorí uspeli a zostali, iní nie. Až súťažné stretnutia ukážu, ako na tom reálne sme. Pozitívnou informáciou je fakt, že sa nikto v rámci prípravy vážnejšie nezranil. Som presvedčený, že máme mužstvo na to, aby sme odohrali dôstojnú úlohu vo Fortuna lige,“ informoval tréner Pavel Šustr.

V úvode sezóny sa mužstvo bude musieť zaobísť bez svojho kapitána Juraja Pirosku. „Verím, že to zvládnu aj bezo mňa. Trápi ma zranenie z uplynulej sezóny, ktoré sa naťahuje a zatiaľ neviem odhadnúť dĺžku absencie. S mužstvom som v pravidelnom kontakte a na hráčoch je vidieť snahu a chuť,“ uviedol Piroska.

V rámci prvého kola nového ročníka Fortuna ligy vycestovala Senica k súperovi do Ružomberka.

Momentka zo zápasu. (zdroj: MFK Ružomberok/Rudo Maškurica)

Remíza s Ružomberkom

Úvodné dejstvom ničím nezaujalo. Domáci mali častejšie loptu na svojich kopačkách, lenže bez jedinej šance, akurát vedľa brány leteli dve nepresné hlavičky po rohovým kopoch (Madleňák a J. Maslo). Prvá štyridsaťpäťminútovka neponúkla ani žiadnu strelu medzi žrde. Do prestávky sa stretnutie odvíjalo zväčša medzi šestnástkami, s nepresnosťami vo finálnej fáze.

V druhej polovici Ružomberčania s väčším úsilím išli za tromi bodmi, začali sa viac hýbať, no chýbala im myšlienka, aby preľstili zadné rady súpera. Do 61. minúty sa čakalo na prvú strelu na bránu, z priameho kopu strieľal Brenkus a Ravas loptu vyrazil. V 66. minúte Regáli krížnym pokusom z rohu šestnástky minul pravý roh brány hostí. V 74. minúte z prvej namieril Brenkus, no trafil iba senického gólmana. Na druhej strane o štyri minúty neskôr na hranici „malého vápna“ sa v gólovej pozícii ocitol senický Šumbera, no domáci jeho koncovku zblokovali. V nadstavenom čase ešte propagačnú strelu vyslal Regáli a v samotnom závere ešte Sukisa štipľavým projektilom preveril domáceho brankára Krajčírika.

„Vedeli sme, že nás čaká ťažký zápas, že to nebude jednoduché. Vzhľadom na to, že tím len skladáme, pričom ešte po ceste autobusom do Ružomberka nebolo zrejmé, kto bude môcť nastúpiť, tak musím povedať, že náš výkon, čo sa týka defenzívy a pracovitosti, bol v poriadku a čo sa týka futbalovosti, tam máme väčšie rezervy. Súpera sme však nepustili do žiadnej stopercentnej šance. Keď to zhrniem, bod z Ružomberka je veľmi cenný,“ zhodnotil tréner Senice Pavel Šustr.

MFK Ružomberok – FK Senica 0:0

ŽK: Madleňák – Šumbera, Egert, Mašulovič. Rozhodovali: Kružliak – Pozor, Štofík, 424 divákov.

RUŽOMBEROK: Krajčírik – Fabiš, J. Maslo, Luka, Madleňák – Zsigmund (88. Dopater) – Gerec (70. Kubík), Takáč (59. Brenkus), Kochan, Selecký (70. Tancík) – Regáli.

SENICA: Ravas – Svoboda, Pavlík, Gáč, Šimčák – Goslin (78. Buchel), Egert (70. Halabrín) – Hezoučký (55. Niarchos), Duda (55. Mašulovič), Šumbera – Sukisa.

Ostatné výsledky (1. kolo Fortuna ligy):

L. Mikuláš – Slovan Bratislava 1:4 (0:1)

Trenčín – Z. Moravce 4:0 (4:0)

Žilina – Sereď 3:0 (2:0)

Michalovce – D. Streda 4:1 (3:0)

Trnava – Pohronie hrá sa.

Nasledujúce stretnutie:

2. kolo, 1. augusta o 18:00 h.: FK Senica – FC Spartak Trnava.