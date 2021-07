Mladšia generácia ju už príliš nespoznáva

Martina Moravcová bola podporiť plavcov na Kunovskej priehrade.

21. júl 2021 o 17:16 Martina Radošovská

SENICA. Počas uplynulého víkendu sa na Kunovskej priehrade konal po prvýkrát Kunovský plavecký maratón, ktorý bol súčasťou Slovenského pohára v diaľkovom plávaní.

Na maratóne sa zúčastnilo 57 plavcov z celého Slovenska, ktorí plávali vo všetkých vekových kategóriách, teda od žiakov až po seniorov. Organizátorom podujatia bola Slovenská plavecká federácia v spolupráci s Plaveckým klubom Aqua Senica, ako aj mestom Senica.

Náročná príprava

Povzbudiť plavcov prišiel prezident Slovenskej plaveckej federácie Ivan Šulek, ale aj ikona slovenského plaveckého športu Martina Moravcová.

„Prípravy na preteky trvali pomerne dlho. S plánovaním sme začali už od septembra minulého roka aj v spolupráci so Slovenskou plaveckou federáciou. Od februára sme vybavovali všetky potrebné povolenia od rybárov, mesta, hygieny a podobne,“ priblížil jeden z organizátorov podujatia Andrej Laho, ktorý je zároveň súčasťou Plaveckého klubu Aqua Senica.

Maratón odštartoval o 10:00 hodine. Doobeda plávali juniori vzdialenosť 5 km a masters 3 km, poobede plávali mladší žiaci vzdialenosť jeden kilometer a starší žiaci 3 km.

„Keďže minulý rok boli pre pandémiu zatvorené plavárne, naši plavci v klube Aqua Senica plávali na voľných plochách a keďže sa im to zapáčilo, rozhodli sme sa zúčastňovať a dokonca zorganizovať takéto podujatie aj my. Minulý rok sme boli v Košiciach, na Zemplínskej Šírave či v Štúrove, rovnako aj tento rok máme za sebou už niekoľko pretekov, a keďže naši plavci javia o diaľkové plávanie záujem, rozhodli sme sa, že sa mu budeme venovať aj naďalej,“ vysvetlil Laho, ktorý zároveň objasnil, v čom je pre plavcov najvýraznejší rozdiel medzi plávaním v bazéne a na voľnej ploche.

„V bazéne má plavec vyhradenú svoju plaveckú dráhu, kým v diaľkovom plávaní pláva medzi bójkami. Zaujímavejšie je to aj o to, že musí vedieť predbiehať iných plavcov, musí vedieť zareagovať na počasie a všetky poveternostné podmienky. Na druhej strane, niektorých plavcov odrádza práve to, že necítia dno pod nohami a práve preto majú aj obavy plávať v prírodných vodách,“ dodal Laho.

Povzbudzovala dcéru

Podujatia sa zúčastnila aj úspešná slovenská plavkyňa Martina Moravcová, ktorá sa na pretekoch zúčastnila nielen z pozície úspešnej reprezentantky plaveckého športu na Slovensku, ale prišla podporiť aj svoju jedenásťročnú dcéru Karolínu, ktorá sa rovnako venuje plávaniu a na Kunovskú priehradu prišla pretekať.

„Keďže dcéra má jedenásť rokov, zatiaľ sme v najmladšej kategórii, ktorá môže diaľkové plávanie plávať a začali sme sa mu venovať minulý rok. Veľa súťaží v bazéne bolo práve minulý rok pre koronavírus zrušených a keďže dcéra má dobrý vzťah k prírodnej vode, tak sme to skúsili. V Piešťanoch máme zároveň tradíciu diaľkového plávania, vychovali sme veľa reprezentantov a máme v tom aj dobré zázemie,“ objasnila rodáčka z Piešťan.

Martina Moravcová so svojou rodinou žije striedavo na Slovensku a v Amerike.

„Leto trávime na Slovensku a keď nám to korona dovolí, tak aj zimu. Väčšinu času však trávime práve v Amerike aj kvôli škole.“ Ako dodala naša najúspešnejšia plavkyňa, dcéru podporuje, ale skôr z pozície rodiča ako trénera. „Aj mňa mama trénovala len veľmi krátko, v prípravkárskom veku, potom som bola pod vedením iných trénerov. Rovnako aj dcéra má iných trénerov, ja skôr plním úlohu rodiča, poradcu a podporovateľa. Z môjho pohľadu nie je úplne ideálne riešenie trénovať vlastné dieťa,“ prezradila Moravcová, ktorá sa momentálne naplno venuje svojim dvom deťom.

Na Kunovskej priehrade sa pretekalo. (zdroj: mesto Senica)

Mladší ju nespoznávajú

A ako hodnotí podmienky pre mladých plavcov na Slovensku? „Je pre nich často náročné skĺbiť štúdium na škole s plávaním, hlavne aj z dôvodu času a logistiky. Práve na toto je veľmi dobrá Amerika, takže ak je plavec dostatočne dobrý, aby mohol odísť niekam do zahraničia, tak má aj lepšie podmienky na skĺbenie štúdia s plaveckým športom. U nás je to veľmi ťažké, obzvlášť ak nie je minimálne reprezentant, tak nemá veľa možností,“ prezradila svoj názor Martina Moravcová. Spomedzi mladých plavcov vidí ako veľký talent Samuela Koštála, ktorý je synom úspešných športovcov a momentálne prekonáva juniorské rekordy.

Martina Moravcová je držiteľkou dvoch strieborných olympijských medailí. Z európskych a svetových šampionátov má spolu 65 medailí, prvú získala ako sedemnásťročná na ME v Sheffielde.

Z dlhého bazéna vybojovala tri strieborné a dve bronzové medaily na majstrovstvách sveta a tri zlaté na majstrovstvách Európy. V krátkom bazéne sa stala sedemkrát majsterkou sveta a osemnásťkrát majsterkou Európy. Prekonala tri svetové, šestnásť európskych a dvestosedem slovenských rekordov. Šesťkrát vyhrala anketu Športovec roka na Slovensku. V ankete Športovec storočia skončila štvrtá.

„Moja kariéra bola dlhá a dosť naplňujúca. Môžem povedať, že som toho dosiahla veľmi veľa, samozrejme, nejaké méty mi tam chýbajú, ako napríklad zlatá olympijská medaila. Ak by mi niekto na začiatku povedal, že dosiahnem toľko úspechov, ako som dosiahla, tak mu to ani neverím, pretože by mi to ani vo sne nenapadlo. Keď už som bola v tom „rozbehnutom vlaku“, tak mi to ani tak nepripadalo, až teraz s odstupom času si človek uvedomí, koľko toho skutočne dosiahol,“ pokračovala Moravcová, ktorá však dodala, že ju viac vnímajú a spoznávajú starší ľudia a rovesníci ako mladšia generácia.

„Je to aj tým, že nežijem na Slovensku a nie som ani tak viditeľná v médiách. Mladšia generácia často nevie, kto som, obzvlášť, keď nemajú ani nejaké prílišné dôvody sledovať plavecký šport, tak je to úplne prirodzené,“ uzavrela Moravcová.

Senickí plavci, ktorí úspešne súťažili v diaľkovom plávaní na Kunovskom plaveckom maratóne:

PK Aqua Senica

Sofia Babincová (3 km, st. žiačky, 13. r., 1. miesto)

Natália Špániková (3 km, st. žiačky, 12 r., 4. miesto)

Sára Terézia Pěnkavová (1 km, ml. žiačky, 11 r., 4. miesto)

PK Záhorák Senica

Adam Pipíška (5 km, senior, 20 r., 1. miesto)

Nina Pipíšková (1 km, ml. žiačky, 10. r., 5. miesto)

Hana Hrúzová (5 km, najml. juniorky, 15. r., 6. miesto)