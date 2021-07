Z Fondu na podporu športu pôjdu na výstavbu telocvične v Gbeloch státisíce eur

Okrem župy získalo príspevok z tejto výzvy aj 11 obcí, miest a organizácií.

20. júl 2021 o 17:18 SITA

GBELY. Trnavský samosprávny kraj získal z historicky prvej výzvy Fondu na podporu športu 430-tisíc eur na výstavbu školskej telocvične v Strednej odbornej škole elektrotechnickej v Gbeloch (okres Skalica). Táto čiastka predstavuje 50 percent oprávnených výdavkov z takmer 900-tisícovej investície. Informoval o tom trnavský župan Jozef Viskupič.

Súvisiaci článok Muž ohrozoval deti s nožom. Vyhrážal sa zabitím Čítajte

Okrem župy získalo príspevok z tejto výzvy aj 11 obcí, miest a organizácií. Do športovísk na celom území Trnavského kraja tak z fondu poputuje takmer 1,4 milióna eur na investície v dvojnásobnej hodnote.



"Výstavba telocvične v Gbeloch sa začala na jar tohto roka, keď prebehli búracie a výkopové práce. Potom sa betónovala základová konštrukcia a následne ťahali múry. Momentálne prebieha debnenie. Pôvodný odhad ukončenia stavebných prác bol stanovený na budúce leto, no teraz je predpoklad, že to bude už koncom tohto roka," povedal Viskupič. Gbelania tak podľa neho dostanú moderné a multifunkčné zázemie na rozvoj športového talentu, na ktoré čakali vyše 70 rokov.



Stavba novej telocvične v Gbeloch je súčasťou rozsiahleho plánu Trnavskej župy na rozvoj športovej infraštruktúry, ktorá sa nachádza pri župných stredných školách vo všetkých siedmich okresoch. Na výstavbu a rekonštrukciu 13 telocviční a vonkajších športovísk je na najbližšie dva roky v rozpočte samosprávneho kraja vyčlenených viac ako 7 miliónov eur.

Článok pokračuje pod video reklamou