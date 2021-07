Pretekár zaplatil 600 eur na mieste

Policajti zo Skalice riešili nezodpovedného vodiča terénneho auta.

7. júl 2021 o 10:39 Peter Briška

SKALICA. Polícia nás informovala o nezodpovednom vodičovi, ktorý nebral žiadny ohľad na to, že je v obci. Na svojom červenom vozidle značky Jeep si to cez Radošovce valil neuveriteľnou rýchlosťou. Policajti mu namerali 106 kilometrov za hodinu.

"Maximálnu povolenú rýchlosť tak prekročil o 56 km/h. Hliadka ho ihneď zastavila a za jeho prehrešok mu uložili blokovú pokutu vo výške 600 eur," informovala Zlatica Antalová, krajská policajná hovorkyňa. Vodič ju zaplatil na mieste.

"Polícia opätovne apeluje na vodičov, aby nepreceňovali svoje schopnosti a napriek tomu, že majú silné auto, dodržiavali najvyššie povolené rýchlosti. Najmä v uliciach miest a obcí hrozí nebezpečenstvo, že vám niekto nečakane vbehne do jazdnej dráhy. Lepšie je prísť do cieľa o pár minút neskôr, ako spôsobiť tragédiu a s výčitkami svedomia žiť do konca života," uzavrela hovorkyňa.