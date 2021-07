Výhody prekladiska v Holíči spochybnili

Investor opäť otvoril diskusiu. Odprezentoval poslancom a vedeniu mesta benefity

7. júl 2021 o 9:00 Dominika Grebeníčková

HOLÍČ. Zámeru postaviť prekladisko kontajnerov na okraji mesta sa investor MLC Holíč neplánuje vzdať.

Po negatívnej vlne od ľudí, organizácií a inštitúcii sa investor vracia s benefitmi. Predstavil ich na stretnutí s poslancami a vedením mesta.

A čo ponúka investor?

Podporu športu, hasičov, vybudovanie cyklotrasy, obchvat, prírodné kúpalisko,

pracovné miesta a v neposlednom rade príjem pre mesto z dane z nehnuteľností.

Ale na druhej strane, projekt prinesie do regiónu výrazné dopravné zaťaženie, lebo počítajú s prepravou miliónov kamiónov ročne. Zásah do výnimočnej pamiatky ešte z čias Veľkej Moravy. Pohľady na krajinu v okolí Holíčskeho zámku a Kostola sv. Margity Antiochiiskej budú zmenené. A zápis do pamiatok UNESCO bude ukončený.

Primátor mesta Zdenko Čambal uviedol, že postoj mesta sa formuje na mestskom zastupiteľstve a momentálne je vo fáze posudzovania benefitov a nevýhod zo strany poslancov.