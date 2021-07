Alergológ, neurológ či endokrinológ. Stále chýbajú špecialisti

Zaznamenali nárast pacientov ošetrených u špecialistov. A to aj napriek koronakríze

3. júl 2021 o 14:52 TASR

BRATSILAVA. Na Slovensku sú stále odbornosti, v ktorých špecialisti chýbajú. Ide najmä o alergológov, neurológov či endokrinológov. Pre TASR to potvrdili všetky tri zdravotné poisťovne.

Už počas úvodných troch mesiacov tohto roka zaznamenala Union zdravotná poisťovňa (ZP) nárast počtu pacientov ošetrených u špecialistov v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka, a to napriek koronakríze.

"Chýbajú najmä endokrinológovia, imunológovia, neurológovia a pľúcni lekári, po ktorých je aktuálne dopyt," spresnila Beáta Dupaľová Ksenzsighová, hovorkyňa Union ZP.

Pripomenula, že sa špecialistom snažia vychádzať v ústrety v tom, že stále ostáva v platnosti bezlimitné prostredie pre fakturovanie výkonov v prípade ambulantných špecialistov.

"Ak sa nám v v chýbajúcich odbornostiach prihlásia ďalší lekári, veľmi radi ich čo najskôr zazmluvníme," dodala Elena Májeková, riaditeľka sekcie zdravotného poistenia v Unione.

Zdravotná poisťovňa Dôvera vytvorila pre pacientov s cukrovkou vlastný objednávkový systém. Vyšetrením na presný čas sa snaží pomôcť diabetikom dostať sa včas k špecialistovi. Poisťovňa tiež u špecialistov nastavila bezlimitné prostredie. Čím viac pacientov lekár ošetrí, tým viac peňazí dostane od poisťovne.

"Najviac chýbajú reumatológovia, neurológovia, imunoalergológovia. Celoplošný problém sú špecialisti pre deti, teda napríklad detská imunoalergológia. To, čo sa zhorší ešte viac, bude dostupnosť pneumonológov v súvislosti symptómami po ochorení COVID-19. Tam očakávame prudký nárast žiadostí o vyšetrenie," spresnil Marian Faktor, člen predstavenstva poisťovne Dôvera.

Na problematické odbornosti sa podľa jeho slov čaká dva až tri mesiace. "Ak problém dostupnosti špecialistov chceme riešiť koncepčne, je nevyhnutné objektivizovať doby čakania. V systéme musí byť elektronický výmenný lístok, ktorý vystaví všeobecný lekár, aby sme mali objektívne merané, koľko času pacient čakal na odborníka," navrhol Faktor.

Chýbajúcich detských špecialistov potvrdil aj hovorca Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) Matej Neumann.

"Aktuálne v rámci jednotlivých regiónov môžeme potvrdiť dopyt po týchto špecializáciách - v žilinskom regióne je to urológia, oftalmológia, imunoalergológia, v trnavskom regióne je to kardiológia, oftalmológia, diabetológia, v bratislavskom je to ortopédia, endokrinológia, angiológia a v prešovskom regióne je to neurológia a reumatológia," vymenoval hovorca.

Čakacia doba na vyšetrenie je podľa neho veľmi individuálna, u chýbajúcich odborností sa lehota môže predĺžiť na pár týždňov až mesiac. "V snahe skrátiť dobu čakania na termín neraz priamo zamestnanci VšZP kontaktujú poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, aby poistencovi uľahčili situáciu s vybavovaním špecialistu a dátumu jeho návštevy," dodal Neumann.