Dôveryhodnosť vakcín u Slovákov mierne klesla. Tejto dôverujú najviac

Pozíciu tretej najdôveryhodnejšej vakcíny si obhájil Sputnik V.

30. jún 2021 o 18:35 SITA

BRATISLAVA. Dôveryhodnosť vakcín u Slovákov mierne klesla. Spomedzi siedmich vakcín proti ochoreniu COVID-19, ktoré sú registrované alebo ich aktuálne posudzuje Európska lieková agentúra (EMA), si v porovnaní s minulým mesiacom o niečo pohoršili takmer všetky. Aj napriek miernemu prepadu dôveryhodnosti si však stále drží prvú pozíciu vakcína Comirnaty od spoločností Pfizer/Biontech.

Kým naposledy tejto očkovacej látke dôverovalo viac ako 66 % Slovákov, v poslednom prieskume spoločnosti Nielsen Admosphere pre agentúru SITA sa tak vyjadrilo bezmála 63 % opýtaných. Prieskum sa uskutočnil od 17. do 23. júna na vzorke 514 respondentov internetovej populácie staršej ako 15 rokov.



Vakcína od konzorcia Pfizer/Biontech v dôveryhodnosti opakovane vedie u 15 až 24 ročných. Je to zatiaľ jediná vakcína, ktorou sa na Slovensku môžu očkovať aj mladí od 12 do 17 rokov. Najväčšiu dôveru si Comirnaty znovu získala u vysokoškolsky vzdelaných respondentov. Tento názor najčastejšie deklarovali ľudia z väčších miest a o niečo viac muži.

Očkovacia látka Moderna si v prieskume opäť obhájila druhú pozíciu. Podobne ako u Comirnaty jej však mierne klesla dôveryhodnosť. Kým naposledy jej dôverovalo viac ako 56 % respondentov, tentokrát sa tak vyjadrilo bezmála 53 %. Táto očkovacia látka taktiež vedie u ľudí s vysokoškolským vzdelaním. Najmenšiu dôveru v ňu majú osoby od 35 do 44 rokov.

Ruská vakcína na treťom mieste

Pozíciu tretej najdôveryhodnejšej vakcíny si obhájil Sputnik V. Ruskej vakcíne však dôveruje opäť menej účastníkov prieskumu. Dôveryhodnosť jej v porovnaní s májom vyjadrilo o 5 percentuálnych bodov menej opýtaných. Viac jej pritom nedôverujú muži. Tejto vakcíne plne dôverujú len tri percentá opýtaných vo vekovej kategórii od 35 do 44 rokov.



Vakcíne Janssen od Johnson & Johnson dôveruje porovnateľne respondentov ako v máji. Opäť tak Janssen obhájil lepšiu pozíciu v porovnaní s vakcínou AstraZeneca. Rezort zdravotníctva pritom umožnil prihlasovanie na očkovanie touto jednodávkovou vakcínou len minulý týždeň.



Aj napriek tomu, že si vakcína AstraZeneca v poslednom prieskume veľmi mierne polepšila, stále jej nedôveruje až 60 % Slovákov. Výrazne viac v jej účinnosť a bezpečnosť neveria respondenti so základoškolským vzdelaním a stredoškolským vzdelaním bez maturity. Vôbec jej pritom nedôveruje 43 % opýtaných žien a tretina mužov.



Dôveryhodnosť vakcín CureVac a Novavax nevedelo posúdiť približne 40 % respondentov. V porovnaní s ostatným prieskumom sa dôveryhodnosť v tieto vakcíny výrazne nezmenila, vakcíne Novavax dôveruje takmer 14 % opýtaných, CureVacu 10 %. Obe tieto vakcíny stále posudzuje EMA.