Rybky sa opäť stali víťazmi pohárovej súťaže. Vo finále zdolali Jablonicu

Súpera porazili rozdielom triedy a už po druhýkrát zdvíhali nad hlavy trofej.

28. jún 2021 o 18:07 Martina Radošovská

SKALICA. Počas uplynulého víkendu bolo na programe finále 2. ročníka pohárovej súťaže Sportika Cup, ktorého dejiskom sa tento rok stal skalický Letňák. Pred početnou diváckou kulisou si zmerali sily dvaja finalisti, víťaz prvého ročníka FC Družstevník Rybky a TJ Tatran Jablonica.

Ešte pred úvodným hvizdom zagratuloval predseda ObFZ Senica Miroslav Guček a podpredseda ObFZ Senica Peter Koprla dvom jubilantom z FK Borský Svätý Jur k životnému jubileu 70 rokov. Františkovi Rybárovi a Štefanovi Komáčkovi odovzdali pamätné plakety.

Zľava: predseda ObFZ Senica Miroslav Guček, ocenení jubilanti František Rybár a Štefan Komáček, podpredseda ObFZ Senica Peter Koprla. (zdroj: Martina Radošovská)

Úvodný gól Rybiek

Zápas začal svižne, keď hneď v prvej minúte pohrozil Jánošík, ktorý však zle trafil loptu a Rýzek nemal problém poradiť si s jeho strelou. V zápätí padol prvý gól Rybiek, keď Chvála z ľavej strany obstreľoval gólmana Jablonice, ten však jeho strelu vyrazil pred dobiehajúceho Petrúfku, ktorý dorážal do odkrytej brány – 1:0. Prvý polčas pokračoval vo vyrovnanom priebehu, pričom sa viac do ofenzívy tlačili Rybky.

Hru takisto sprevádzalo množstvo nepresností na oboch stranách. Jablonica sa snažila o vyrovnávajúci gól, v 10. minúte strieľal z diaľky Galba. V 20. minúte Jánošík pekne vysunul Štefanka, ktorý sám postupoval na brankára Rybiek, no Rýzek si opäť udržal čisté konto. O dve minúty neskôr prízemná strela Marečka z ľavej strany šestnástky natiahla Šnirca. V 30. minúte zas prízemnú strelu Ravasa ľavačkou zo šestnástky vyrážal brankár Jablonice. V 37. minúte sa hráči Rybiek dožadovali po zákroku na Marečka pokutového kopu, no rozhodca ho nevyhodnotil ako nedovolený.

Momentka z finále (zdroj: Martina Radošovská)

Dva rýchle zásahy

Druhý polčas začal strelou Rybiek, ktorú Šnirc vytlačil nad brvno. Od tejto chvíle až do 72. minúty sa hral medzišestnástkový futbal bez výraznejších šancí na oboch stranách. Potom však zahrával roh Peter Černek, lopta sa dostala na zadnú žrď k Marečkovi, ktorý ju priťukol pred bránu Fodorovi a ten zblízka upravil na 2:0. O dve minúty na to prišla individuálna akcia Lukáša Černeka, no jeho strela skončila na žrdi, od ktorej sa odrazila priamo k Fodorovi, ktorý opäť zakončoval, tentokrát do prázdnej brány na 3:0.

Následne sa Rybky akoby uspokojili s trojgólovým vedením a mohli inkasovať v 84. minúte, kedy strela Baňáreka z vnútra šestnástky skončila len v rukách Rýzeka. Ešte v tej istej minúte mohol hlavičkou z päťky znížiť Pitorák, ale tesne minul ľavú žrď brány Rybiek – 3:0.

Obom finalistom odovzdali ceny predseda ObFZ Senica Miroslav Guček, majiteľ spoločnosti Sportika a sponzor súťaže Roman Markech, ako aj predseda ŠTK Ján Cigánek. Najlepším strelcom 2. ročníka Sportika Cupu sa stal Lukáš Černek z Rybiek, ktorý v súťaži strelil päť gólov.

Rybky – Jablonica 3:0 (1:0)

Góly: 2. L. Petrúfka, 72. a 74. L. Fodor.

Rozhodovali: Šturdík – Jablonický, Kopúnek. ŽK: Fodor, Červinka – Koníček, Štefanka, Šnirc.

RYBKY: Rýzek – Fábik (88.Bojňanský), Mach, Červinka, Patka, Fodor (83. F. Cigáň), P. Černek, Mareček, Chvála (75. B. Cigáň), F. Ravas (81. Čmarada), Petrúfka (35. L. Černek), tréner: Tomáš Duška.

JABLONICA: Šnirc – Jenčík, Pitorák, Koníček, P. Mihalcsak (88. Peterka), Gaža (75. Pátek), Štefanka, Predmeský (64. K. Mihalcsak), Januška (81. Baňárek), Jánošík, Galba, tréner: Mário Búran.

Tomáš Duška, tréner Rybiek: „Prvý polčas z našej strany bol dobrý, mali sme viaceré šance, no nepremenili sme ich. Rovnako bola aj Jablonica v úvode nebezpečná, mohli skórovať po dvoch brejkových situáciách, ale nestalo sa tak. V druhom polčase sme si chceli vedenie udržať, chalani finále už raz hrali, majú skúsenosti, čo bola naša výhoda, ale vedeli sme, že Jablonica bude „kúsať“ a myslím si, že súper dal do toho maximum. Bol úsek hry, kedy by som povedal, že bol súper lepší ako my, ale potom prišli dva naše rýchle góly a prakticky bolo po zápase. Ku koncu prišlo aj k viacerým striedaniam, čím sa hra rozkúskovala a kvalita zápasu postupne išla dolu. Chalanom patrí vďaka, klobúk dole od prvého až po posledného hráča, pretože všetci podali výborné výkony. Prostredie v Skalici je veľmi príjemné, diváci urobili skvelú atmosféru, takže sme spokojní. Pohár sme obhájili, je to opäť v Rybkách.“

Mário Búran, tréner Jablonice: „Inkasovaný gól hneď v úvode asi ovplyvnil celý zápas. Nešli nám nahrávky, nefungovala súhra, na ihrisku bolo vidieť množstvo nepresností. Chalani nastúpili veľmi motivovaní, chceli vyhrať a celý týždeň sa na zápas pripravovali, ale môžem povedať, že Rybky vyhrali zaslúžene, sú skúsenejším mužstvom. Sme radi, že sme mali možnosť zahrať si v Skalici na štadióne, chalanom sa to páčilo. Za dva roky sa u nás v klube urobil taký progres, že mužstvo, ktoré bolo na hrane, či sa bude pokračovať, alebo nie, sa dostalo do finále pohárovej súťaže. Beriem to ako úspech, sklamanie po zápase bolo, ale z toho sa vyspíme. Mali sme možnosť dohrať aspoň nejakú súťaž, pretože sme už dlho stáli a šport chalanom chýbal.

Miroslav Guček, predseda ObFZ Senica: „Máme za sebou ďalší ročník súťaže, zvíťazili Rybky. Vzhľadom na to, že bola pandemická situácia, tak sme spokojní. Malo to všetko vplyv na kvalitu stretnutia, pretože hráči dlho stáli a chýba im kondičná príprava. Sme radi, že bola možnosť odohrať to a že kluby prejavili záujem dohrať pohár aj vzhľadom na situáciu.“