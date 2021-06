Do novej sezóny pôjdu aj so zmenami v kádri

Skalica v príprave skúša nové tváre. S niektorými hráčmi sa rozlúčili.

26. jún 2021 o 8:15 Martina Radošovská

SKALICA. Skaličania už naplno zarezávajú v príprave. Predošlú sezónu ukončili na treťom mieste, čo v klube považujú za výborné umiestnenie, zamrzí však len bod deliaci ich od barážového zápasu so Senicou, do ktorého napokon išla Banská Bystrica, a to neúspešne.

„Ktovie, ako by znova skončila záhorácka baráž, o to viac to mrzí, že niektoré naše zápasy boli hrubo nezvládnuté po rozhodcovskej stránke. Nechcem sa už ale k tomu veľmi vracať. V každom prípade treba všetkým hráčom a všetkým členom realizačného tímu za sezónnu poďakovať a pripraviť sa na nasledujúci, poriadne náročný ročník,“ zhodnotil sezónu pre klubový web generálny manažér Tomáš Varga.

Cieľom je zlepšovanie

Zároveň ozrejmil aj ciele do nasledujúceho ročníka, ktoré sa v Skalici nemenia. „Chceme sa stále zlepšovať, chceme, aby sa hráči každým tréningom a každým zápasom posúvali dopredu. Pôjdeme od zápasu k zápasu a uvidíme, ako to pôjde, ideálne je dať v každom stretnutí o gól viac ako súper,“ pokračoval Varga. Klub už postupne na svojich stránkach avizuje hráčsky káder do nasledujúcej sezóny.

Ako prvé meno oznámil trénera Jozefa Kostelníka, s ktorým klub predĺžil zmluvu.

Podľa slov generálneho manažéra sa druholigová Skalica rozhodla nepredlžovať zmluvy s hráčmi Michal Horodník, Piotr Straczek, Jakub Škovran, Andrej Šebesta, Rok Mohorko a Rob Rudonja.

„Všetkým chlapcom patrí obrovské poďakovanie za služby, ktoré pre náš klub odviedli a všetkým prajem veľa úspechov v budúcej kariére. Martinovi Nečasovi sa skončilo hosťovanie a s najväčšou pravdepodobnosťou sa zapojí do prípravy so Zlínom, z našej strany je záujem o predĺženie spolupráce, no uvidíme. ako sa to bude vyvíjať,“ prezradil zmeny v kádri Varga.

Predĺženie zmlúv aj nové tváre

Okrem toho sa klub snažil udržať aj 27-ročného obrancu Michala Ranka, ktorému koncom júna končí zmluva, rovnako ako Martinovi Nečasovi. Od klubu dostal ponuku, no ako uviedol generálny manažér, Michal cíti, že by sa mohol posunúť do zahraničia.

Smerom dnu prichádza do Skalice 26-ročný ofenzívny univerzál Tomáš Brigant, ktorý naposledy obliekal dres druholigového Bardejova, no prešiel klubmi ako Spartak Trnava, Senica, Trenčín, Považská Bystrica či Myjava.

V kádri do nasledujúcej sezóny nebudú chýbať ani Filip Blažek či Mário Hollý. Klub sa na predĺžení zmlúv dohodol s Danielom Šebestom, Jánom Mizerákom a Martinom Černekom. Okrem toho klub skúša dvoch hráčov z Čiech, ale Tomáš Varga zatiaľ nechcel prezrádzať mená. Dodal iba, že ide o útočníka a jedného hráča na stopérsku pozíciu. Klub plánuje aj ďalšie zmeny, o ktorých bude postupne informovať.

Posledné dva roky boli výrazne ovplyvnené pandemickou prestávkou, ten tretí by už mohol byť bez obmedzení.

„Do nasledujúcej sezóny si prajem, aby sme boli všetci zdraví, aby sa hráčom vyhýbali zranenia, a hlavne, aby sme čím skôr mohli fungovať bez obmedzení a fanúšikovia mohli prísť opäť na Letňák a byť naším dvanástym hráčom,“ uzavrel generálny manažér klubu.

Prípravné zápasy:

19. júna (sobota) o 11.00 h. MFK Skalica – ŠKF Sereď 0:3 (0:3) Góly: 30. Voleský, 35. Mizerák, 37. Vašíček

26. júna (sobota) o 11.00 h. SK Líšeň – MFK Skalica

3. júla (sobota) o 19.00 h. FC ViOn Z. Moravce – Skalica

10. júla (sobota) o 11.00 h. MFK Skalica – Spartak Myjava

17. júla (sobota) o 17.00 h. FK MŠK Považská Bystrica – MFK Skalica