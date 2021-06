Dal do toho maximum. Skalica s ním počíta aj do ďalšej sezóny

Obranca Martin Černek sa dokázal presadiť v druhej lige.

26. jún 2021 o 7:58 Martina Radošovská

SKALICA. Martin Černek patril v Radimove medzi stabilné opory zadných radov mužstva a jeho výborné výkony si všimol aj klub, ktorý ho vychoval. Oslovil ho s možnosťou zapojiť sa do zimnej prípravy druholigovej Skalice. V jej farbách napokon šikovný obranca odohral zvyšok sezóny.

Pocítil progres

Po návrate do materského klubu bolo jeho cieľom presvedčiť trénera a fanúšikov, že na druhú ligu má, čo sa mu podarilo, pretože takmer celú jar až na pár stretnutí bol súčasťou základnej zostavy.

„Myslím si, že som do mužstva zapadol. Chalani v kabíne sú super, v Skalici je skvelý kolektív. Do zápasov som sa snažil dať vždy čo najviac a dúfam že sa mi to aj podarilo,“ zhodnotil svoje pôsobenie v Skalici Černek. Skok zo štvrtej do druhej ligy pociťoval už v samotnej príprave, rovnako bol citeľný aj v lige a v majstrovských zápasoch.

„Mužstvá, ktoré hrajú druhu ligu, sú viacej organizované, nie je toľko priestoru a času na rozohrávku, ale dá sa na to zvyknúť. Snažím sa ísť vždy naplno, ako na tréningoch, tak aj v zápasoch. Naučil som sa veci, ktoré po mne tréner vyžadoval a myslím si, že ich plním, ako je v mojich možnostiach,“ pokračoval Černek.

Len bod na baráž

V poslednom kole jarnej časti Skaličania doma privítali súpera z Komárna, no po prvom polčase prehrávali 0:2. V 60. minúte ich vrátil do hry gól jedného z najlepších strelcov ligy Daniela Šebestu. Napokon prišiel fantastický záver, po ktorom Záhoráci získali tri body, keď sa v nadstavenom čase dvakrát menilo skóre. Jeden presný zásah si na konto pripísal Ranko, ďalším sa blysol aj Martin Černek, vďaka čomu Skalica zvíťazila 3:2.

„Po štandardnej situácii sa lopta odrazila do šestnástky, kde náš hráč prihrával na ľavú stranu Danielovi Šebestovi. Videl som, ako Dano centruje loptu späť do šestnástky, tak som si počkal na zadnej tyči, kde som bol sám a hlavou som nemal problém zakončiť,“ popísal gól.

Skalica nevstúpila do jarnej časti podľa predstáv, nakoniec ju skončila s bilanciou sedem víťazstiev, štyri prehry a štyrikrát si so súpermi delila body.

„Škoda niektorých stretnutí, kde sme stratili body, pretože sme to nemali zle rozohrané. Myslím, že táto polsezóna nebola zlá, aj vzhľadom na to, ako krátko sme spolu boli a aké mladé mužstvo máme. Najvydarenejším stretnutím bol z môjho pohľadu práve zápas so spomínaným Komárnom, kde sme otočili stav z 0:2 na 3:2, to bolo super. Ten, ktorý nám nevyšiel, bol s juniorkou Slovana Bratislava,“ zhodnotil Černek. Skalica v tomto zápase podľahla súperovi tesným rozdielom 0:1.

Mužstvo Skalice v závere sezóny 2020/2021. (zdroj: Erik Srnec/MFK Skalica)

Sporené verdikty rozhodcov

Napriek tomu, že v mužstve sa počas sezóny nehovorilo o postupových ambíciách, Skaličania ukončili ročník 2020/2021 na treťom mieste v tabuľke, len s bodovou stratou na barážovú pozíciu.

„Zamrzelo nás to, pretože nám chýbal len malý krôčik do baráže. Škoda niektorých zápasov, kde sme stratili body, mohlo to byť na konci sezóny úplne iné.“

Počas jarnej časti sa klub viackrát vyjadril oficiálnym nesúhlasným stanoviskom k verdiktom rozhodcov, ktoré padli v niektorých stretnutiach. Skaličania tak okrem pandémie bojovali aj s rozhodnutiami arbitrov, čo v klube zanechalo určitú demotiváciu.

„Myslím si, že ľudia, ktorí nás sledovali a videli naše zápasy, videli, ako nás poškodili rozhodcovia v priamom prenose. Je smutné, že na úrovni druhej ligy dochádza k takýmto situáciám. Dva dni cestujeme na východ Slovenska, kde si chceme zahrať futbal a zápas prakticky rozhodne jeden človek. Za svoje doterajšie pôsobenie som ešte nevidel tak pískať rozhodcov, ako počas jarnej časti v MFK Skalica,“ vyjadril sa k situácii Černek.

Obranca by mal vo farbách Skalice pokračovať aj v nasledujúcom ročníku. „S mužstvom som sa zapojil do prípravy, ale musíme nájsť rozumné riešenie, keďže stíhať futbal na úrovni druhej ligy popri zamestnaní je dosť náročné.“

Po ukončení sezóny mali hráči dvojtýždňovú prestávku, Skalica od 7. júna nabehla do prípravy na nový súťažný ročník, Martin Černek sa k mužstvu pripojil o niečo neskôr. Počas voľna trávil čas hlavne so svojou rodinou.