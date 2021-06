Na problém piatej ligy Západ poukazujú už dlho

Predsedovia oboch oblastí upozorňujú na problematiku už niekoľko sezón.

25. jún 2021 o 16:52 Martina Radošovská

SENICA/TRNAVA. Po stretnutiach na pôdach oboch oblastných futbalových zväzov sme sa obrátili s niekoľkými otázkami na ich predsedov.

Miroslav Guček, predseda ObFZ Senica

Ako hodnotíte dlhodobý stav v 5. lige Západ a čo by znamenal jej rozpad pre senickú oblasť?

Už na začiatku môjho funkčného obdobia sme spoločne s predsedom ObFZ Trnava Vladimírom Hrachom upozorňovali, že po odstúpení ObFZ Topoľčany z tejto súťaže nie je situácia v 5. lige Západ dobrá. Postupne strácala na atraktivite z dôvodu slabšej konkurencie a družstvá do takej súťaže odmietali postúpiť. Naše pripomienky neboli akceptované.

Súčasný model päť piatych líg nemá budúcnosť, čo sme mali riešiť už skôr reorganizáciou súťaží. Mrzí ma, že športovo-technická komisia ZsFZ na stretnutí mužstiev piatej ligy v Nitre nepripravila žiadne varianty riešenia, len predseda ŠTK konštatoval, kto v ktorom roku odmietol postúpiť. Preto bol celý problém prenesený na starosť oblastných zväzov Trnava a Senica. Predpokladám, že sa nám v tomto roku situáciu podarí doriešiť, ale do budúcnosti musíme pripraviť reorganizáciu našich súťaží.

Predseda ObFZ Senica Miroslav Guček. (zdroj: Martina Radošovská)

Aké pocity máte zo stretnutia zástupcov klubov 5. a 6. ligy?

V prvom rade som bol sklamaný z účasti klubov. Myslím, že pandémia a predpoklady odborníkov virológov do budúcnosti nie sú pre amatérsky futbal ružové. Pretrvávajúci stav a obmedzenia budú mať za následok likvidáciu klubov hlavne v malých obciach. Vytratila sa súťaživosť. Aj keď sa zástupcovia piatych líg snažili presvedčiť kolegov o atraktívnosti súťaže, na základe reakcií si myslím, že ich nedokázali dostatočne presvedčiť. Pár klubov však prejavilo záujem o doplnenie ligy a dúfam, že spoločne s ObFZ Trnava a ZsFZ sa nám tento problém podarí doriešiť.

V čom vidíte problém s neochotou mužstiev postúpiť do kraja?

Domnievam sa, že z finančného hľadiska nejde o tak veľký rozdiel, skôr si myslím, že za neochotou hrať vyššiu súťaž je pohodlnosť a ľahostajnosť hráčov a funkcionárov klubov z dôvodu cestovania a straty času.

Vladimír Hracho, predseda ObFZ Trnava

Na problém 5. ligy Západ poukazujete už dlho, dokonca ste sa zúčastnili všetkých troch stretnutí.

Áno, už veľmi dlhú dobu mi záleží na riešení situácie s 5. ligou Západ a práve to bolo motiváciou a dôvodom absolvovať všetky tri naplánované stretnutia. Pravidelne na Výkonnom výbore ZsFZ rozprávam o svojich názoroch, dokonca mám pripravené aj dosahové štúdie, akým spôsobom by sa mali reorganizovať piate ligy v regióne. Mám pripravené viaceré možnosti riešenia tohto problému.

Vladimír Hracho, predseda obFZ Trnava. (zdroj: Martina Radošovská)

Aké sú vaše pocity po týchto stretnutiach?

Môžem povedať, že diskusia v Senici prebiehala podobne ako u nás, s tým rozdielom, že my sme už pred stretnutím preverovali záujem klubov o postup do 5. ligy. ObFZ Senica k tomuto kroku pristúpil až po stretnutí, čo môže byť aj výhodou, pretože na stretnutí sme im vysvetlili mnohé veci a teraz môže prísť od troch alebo štyroch klubov pozitívna odpoveď. Rovnako verím, že túto možnosť zvážia aj kluby v našej oblasti, s ktorými prebehla veľmi podnetná diskusia.

Čo by znamenal rozpad 5. ligy Západ pre trnavskú oblasť?

Zväz je riadiaci orgán a nemôže klubom diktovať, kam sa majú prihlásiť. Situáciu budeme riešiť podľa toho, koľko mužstiev sa nám do ktorej súťaže prihlási, voľba je na kluboch. Možností a scenárov je niekoľko, navyše nevieme, koľko mužstiev sa nám po tejto pandemickej dobe do súťaží vôbec prihlási.

Celé to budeme riešiť, až keď budeme mať prehľad o konkrétnych číslach. Budeme však musieť rozhodnúť veľmi rýchlo, čo znamená, že prídu aj hektické rozhodnutia, budú komplikované, no vylosovanie chceme urobiť čo najskôr, pretože súťažný ročník v oblasti plánujeme odštartovať skôr, keďže nevieme, čo so sebou prinesie budúcnosť.