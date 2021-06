Koronavírus v máji klesol medzi príčinami úmrtí na tretiu priečku

Na Slovensku zomrelo v máji takmer 4,5 tisíca osôb, čo je najmenej za posledných osem mesiacov.

25. jún 2021 o 11:19 SITA

BRATISLAVA. Na Slovensku zomrelo v máji takmer 4,5 tisíca osôb, čo je najmenej za posledných osem mesiacov. Celková nadúmrtnosť sa v spomínanom mesiaci na Slovensku znížila na šesť percent. Naďalej však zostala výrazne vyššia v skupine mladších seniorov (od 65 do 74 rokov). Ochorenie COVID-19 kleslo medzi príčinami úmrtí na tretie miesto, keď sa podpísalo pod každé jedenáste úmrtie v SR.

Počet zomretých prevyšoval o šesť percent priemer májových hodnôt v predošlých piatich rokoch. Vyplýva to z predbežných dát o počtoch zomretých a príčinách úmrtí v máji, ktoré aktuálne zverejnil Štatistický úrad SR.

Písali sme Búrky, krúpy a tornádo na Morave neprežili najmenej traja ľudia Čítajte

Počty zomretých aj celková nadúmrtnosť v SR, ktorá porovnáva aktuálne počty zomretých s priemerom predošlých piatich rokov, sa znižujú od začiatku roka 2021. Aktuálna situácia počtu zomretých sa priblížila k stavu z predchádzajúcich rokov.

Článok pokračuje pod video reklamou

"Kým ešte v marci bola nadúmrtnosť v porovnaní s priemerom predošlých piatich rokov na úrovni 54 percent, v apríli už klesla na 27 percent a aktuálne v máji na 5,5 percenta. Môžeme konštatovať, že druhá vlna pandémie COVID-19 ustupuje," uviedla riaditeľka odboru štatistiky obyvateľstva ŠÚ SR Zuzana Podmanická.

Pokles úmrtí na covid je znateľný

Na následky koronavírusu zomrelo v máji 394 osôb, čo bolo takmer deväť percent zo všetkých zomretých a koronavírus bol medzi príčinami úmrtí na treťom mieste. V piatom mesiaci tohto roka zomrelo najviac ľudí na choroby obehového systému (45 percent úmrtí) a na nádory (23 percent). Tieto dve skupiny ochorení patria dlhodobo medzi najčastejšie príčiny úmrtí. Aj v máji naďalej platilo, že menej ľudí ako v predošlých piatich rokoch zomieralo najmä na nádory. Prvú

päťku najčastejších príčin dopĺňajú úmrtia na choroby dýchacej sústavy (sedem percent) a tráviacej sústavy (šesť percent).



Májová nadúmrtnosť oproti aprílu významne klesla v skupinách osôb v produktívnom (od 15 do 64 rokov) a poproduktívnom veku (65 a viac rokov). V skupine všetkých seniorov (nad 65 rokov) dosahovala nadúmrtnosť osem percent a celkovo do tejto kategórie patrilo 3,4 tisíca zomretých. Už niekoľko mesiacov je najhoršia situácia v podskupine mladších seniorov (od 65 do 74 rokov), v máji nadúmrtnosť v tejto vekovej skupine dosahovala 20 percent. Medzimesačne miera nadúmrtnosti v tejto podskupine klesla o viac ako polovicu.

Písali sme Na kúpalisku v Senici a na Kunovskej priehrade pribudnú defibrilátory Čítajte

V podskupine starších seniorov nad 75 rokov prevyšoval počet zomretých päťročný priemer o tri percentá. Z hľadiska príčin úmrtí na následky ochorenia COVID-19 zomrelo aj v máji najviac ľudí vo vekovej kategórii nad 65 rokov, predstavovali takmer tri štvrtiny obetí nového vírusu v krajine.



Nadúmrtnosť, teda vyšší počet úmrtí, ako je priemer májových hodnôt v predošlých piatich rokoch, sa prejavila počas piateho mesiaca tohto roka v piatich z ôsmich slovenských regiónov. Najhoršia situácia bola v Prešovskom kraji, kde zomrelo o 19 percent viac ľudí, ako je priemer. Druhým v poradí bol Žilinský kraj s nadúmrtnosťou 12 percent.

Trenčiansky a Trnavský kraj mali nadúmrtnosť na úrovni šiestich percent a Košický kraj na úrovni necelých troch percent V troch krajoch - Banskobystrickom, Nitrianskom a Bratislavskom zomrel v máji podľa predbežných údajov približne rovnaký alebo o niečo menší počet ľudí ako v predošlých rokoch.