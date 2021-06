Búrky, krúpy a tornádo na Morave neprežili najmenej traja ľudia

Nemocnice, firmy, samosprávy i ľudia zo Záhoria sa spájajú v pomoci.

25. jún 2021 o 9:42 Dominika Grebeníčková

ZÁHORIE/MORAVA. Štvrtok (24. jún) si budú ľudia z povodia rieky Moravy navždy pamätať. Silné búrky, krúpy a tornádo vo večerných hodinách na južnej Morave spôsobilo katastrofálne škody. Nielen materiálne, ale aj na ľudských životoch.

Prvé informácie uvádzajú, že zomreli minimálne traja ľudia. V piatok ráno to oznámila hovorkyňa juhomoravských záchranárov Michaela Bothová, na ktorú sa odvoláva spravodajská televízia ČT24.

Mnoho ľudí tiež utrpelo zranenia. Záchranári podľa Bothovej ošetrili a previezli do nemocníc 63 ľudí, z toho desať ťažko zranených. Ďalšie desiatky ľudí záchranári ošetrili a nechali na mieste, niektorí zase vyhľadali pomoc v nemocnici bez záchranárov. Podľa hovorkyne nemožno vylúčiť ďalších zranených alebo mŕtvych. Informuje o tom aj SITA.



Extrémne počasie na Břeclavsku a Hodonínsku, ktoré zahŕňalo aj krúpy veľké ako tenisové loptičky, zanechalo postihnuté miesta v katastrofickom stave. Najhoršie postihnuté sú podľa spravodajského portálu iDNES.cz obce Hrušky, Moravská Nová Ves, Lužice a Mikulčice. „Je to pohľad ako z apokalypsy. Ľudia sa pomaly prebúdzajú do strašného rána a našou úlohou je im maximálne pomôcť,“ vyjadril sa minister vnútra Jan Hamáček v Lužiciach.

Pomoc okamžite prišla nielen z Rakúska, ale aj zo Slovenska. Bezprostredne po udalosti vedenie skalickej nemocnice ponúklo v najviac zasiahnutých oblastiach pomoc vo forme okamžitého nasadenia jednotiek záchrannej služby, nemocnica vyčlenila aj kapacity na prijatie zranených.

,,Hoci sme ako zdravotníci zvyknutí na ťažké prípady a nepredvídateľné udalosti, včerajšia prírodná katastrofa nás hlboko zasiahla. S obrovskými obavami sme sledovali tragédiu, ktorá tak devastujúco zasiahla ľudí neďaleko od našich hraníc. Po pandémii je to ďalšia nečakaná rana. Je samozrejmosťou, že sme okamžite ponúkli pomoc, máme pripravený tím záchranárov aj sme vyčlenili lôžka pre prijatie ťažko zranených, ak by to českí kolegovia potrebovali,“ uviedol riaditeľ skalickej nemocnice Jakub Rybár s tým, že hranice v tomto prípade nie sú problém. ,,Naopak, hranice nás v tomto prípade musia spájať, záchrana ľudí a pomoc s následkami tejto katastrofy je na prvom mieste“, dodal riaditeľ.

Mesto Skalica, ktoré leží na hranici s Českou republikou okamžite poskytlo svoju pomoc. "Od včera som v kontakte s českým veľvyslancom, našim ministrom obrany, riaditeľom nemocnice aj našimi hasičmi. Do Hodonína išli viaceré záchranné zložky vrátane zdravotníkov a hasičov. V prípade potreby zasiahne aj slovenská armáda. Diskutujeme aj o humanitárnej pomoci," informovala Anna Mierna, primátorka mesta Skalica.

Na sociálnej sieti sa pridávajú rôzne firmy, ktoré chcú pomôcť priamo v terénne. Spájajú sa klempiari, odťahové služby a ďalšie profesie, ktoré plánujú priamo zasiahnuť a pomôcť. Iné profesie okamžite zverejnili, že dennú alebo víkendovú tržbu zašlú na transparentný účet, ktorý bol už na Morave vytvorený.

Jednotlivci zbierajú oblečenia, uteráky, hygienické potreby a potraviny so zámerom vyslania spoločného auta s pomocou. "Bolo to len kúsok od nás, mohlo sa to stať aj nám. Musíme im pomôcť, " komentuje obyvateľka Záhoria s cieľom pomôcť aspoň zbierkou.