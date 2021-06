Finálová dvojica už je známa. Jablonica a Rybky si zmerajú sily

Druhý ročník pohárovej súťaže ide do finále.

21. jún 2021 o 0:45 Martina Radošovská

Sportika Cup

Jablonica – Hlboké 2:0

Jablonica vyradila minuloročného finalistu z Hlbokého a uspela v semifinále. V horúcom počasí boli v prvom polčase aktívnejší a rýchlejší domáci, z čoho vyťažili už v 13. minúte gól Jánošíka po peknej akcii. Gól si pýtal aj volej Galbu do brvna a tutovka Jánošíka, keď sa mu z pár metrov nepodarilo v páde trafiť odkrytú bránu hostí. Do kabín sa odchádzalo za stavu 1:0. Do druhého polčasu opäť lepšie vkročili domáci, ktorí v 47. minúte zvýšili vedenie na 2:0, keď Januška premenil pokutový kop. Domáci po góle poľavili, nasadené tempo im ubralo sily a hostia v snahe niečo so zápasom urobiť vsadili na útok. Svoje šance však nevyužili, naopak mohli inkasovať do otvorenej obrany po viacerých vyložených príležitostiach domácich. Pod nepresné a nedôrazné zakončenia domácich sa podpísal aj úbytok síl – 2:0.

Góly: 13. Jánošík, 47. Januška.

JABLONICA: Šnirc – Jenčík, Pitorák, Koníček, P. Mihalcsak, Gaža, Štefanka, Predmeský, Januška, Jánošík, Galba (Baňárek, Peterka, L. Mihalcsak).

HLBOKÉ: Hrušecký – Kumančík, Serdahely, Pajpach, Pavlík, T. Slovík, Mráz, Morávek, D. Slovík, Štora, Vach (Ťulák, Kovalovský).

Rybky – Sobotište 1:0 (0:0)

Semifinále medzi Rybkami a Sobotišťom prinieslo vyrovnané výkony oboch mužstiev. Obe mužstvá hrali aktívne s cieľom prebojovať a do pohára, obzvlášť Rybky, ktoré budú po tesnom víťazstve obhajovať minuloročný triumf. Sobotište zahodilo čistú šancu v druhom polčase, kedy mohli centrovanú loptu zakončiť do prázdnej brány, ale zastavilo ju brvno. Bojovný výkon pokračoval, tentokrát sa šance chopili domáci, keď si v 83. minúte postavil Černek na biely bod a mohol rozhodnúť, no Petráš jeho pokus zmaril. Čo Černek nedotiahol do zdarného konca sa o minútu neskôr podarilo Čmaradovi, ktorý vyrazenú Chválovu strelu hosťujúcim brankárom dorazil do brány a tesným víťazstvom rozhodol o postupe Rybiek do finále – 1:0.

Góly: 84. Čmarada.

RYBKY: Rýzek – Fodor, Červinka, Vacula, Patka, Černek, Mareček Cigáň, Chvála, Fábik, Petrúfka (Čmarada, Bojnanský).

SOBOTIŠTE: Petráš – Čederle, Beňa, Tomeček, Kadlečík, Nečas, Hanzlíček, Polák, Piott, Nazarej, Kubina (Vizváry, Krček, Mikuš).

Finálová dvojica: Jablonica – Rybky