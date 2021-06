FOTO: Už nie je bežné ani na vidieku. Konalo sa Svatovítske kosení v Kútoch

To, čo bolo voľakedy bežné, už dnes v dedinách veľmi nevídame. V minulosti sa kosili hrádze, keďže seno bolo vzácne, v súčasnosti tam už iba leží.

14. jún 2021 o 14:38 TASR

KÚTY. Počas víkendu sa v obci Kúty v okrese Senica uskutočnil už štvrtý ročník Svatovítskeho kosení. Okrem tradičného kosenia kosou si návštevníci pripomenuli aj folklórne tradície regiónu.

Podujatie zorganizovalo občianske združenie Pjekné mjestečko a mužský spevácky zbor Kúcané.

Seno bolo vzácne, chcú si pripomenúť históriu

"Podujatie vzniklo z motivácie, že sme chceli pripomenúť históriu našich starečkov, ktorí kosením pripravovali seno pre dobytok. V minulosti sa kosili hrádze, keďže seno bolo vzácne, v súčasnosti tam už iba leží," uviedol spoluorganizátor podujatia Filip Húšťava.

Samotný nápad usporiadať kosenie v Kútoch vznikol pri návšteve speváckeho zboru na podobnej akcii v Hrubej Vrbke na Morave.

"Keď sme zažili kosenie na vlastnej koži, tak nás to zaujalo. Nadhodili sme myšlienku, aby sme to usporiadali aj u nás a uchytilo sa to. Som rád, že ku koseniu sa podarilo prilákať aj množstvo mladých ľudí," doplnil Húšťava.

Už nie je bežné ani na vidieku

Kosenie kosou sa pomaly ale isto vytráca a už ani na dedinách nie je bežnou súčasťou hospodárstva.

"Kosu mám vlastnú. Príprava kosy na kosenie spočíva v jej nakutí, čo nie je úplne jednoduché. Ja som si pred kosením ešte musel opraviť rúčku, keďže som ju mal prasknutú. Pri samotnom kosení si treba dať pozor hlavne na ľudí okolo seba. Predpokladám, že sám seba sa nepokosím, ale treba dať pozor, aby sme nekosili príliš blízko seba, keďže kosa je ostrý nástroj," upozornil na nástrahy kosenia kosec Jozef Hesek.

Zo Svatovítskeho kosenia v Kútoch sa pomaly stáva tradícia.

"Uvidíme, ja myslím, že tradícia vzniká až po desiatich rokoch. Tak tomu musíme ešte nejaký čas a úsilie venovať. Možno do budúcnosti spravíme aj súťaž o najlepšieho kosca, ale všetko je to náročné na čas," doplnil za spoluorganizátorov Richard Drška.

