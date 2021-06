V pohári pokračujú Rybky, Hlboké, Jablonica a Sobotište

Semifinálové dvojice prinesú zaujímavé stretnutia.

13. jún 2021 o 22:07 Martina Radošovská

Sportika Cup (3. kolo):

Kúty – Jablonica 1:2 (1:1)

V zápase sa odzrkadlila dlhá prestávka, zo začiatku sa hralo opatrne na oboch stranách, ale hostia boli herne lepší. Skóre otvárali domáci, keď Dominik Smolinský poslal loptu pred bránu, kde už stál pripravený Puškač, ktorý do prázdnej brány otvoril skóre na 1:0. Hostia expresne zaregovali na gól Galbom a o dve minúty vyrovnali na 2:2. V druhom polčase hostia zlepšili pohyb, domáci odpovedali zvýšeným dôrazom v osobných súbojoch a aj keď si vytvorili zopár šancí, nedokázali ich využiť. Naopak, v 70. minúte zobrali hostia hru pevne do rúk, keď Koníček využil šancu na 1:2. Víťazstvo hostí mohlo byť aj vyššie, ich gól v záverečných minútach však rozhodca neuznal.

Góly: 21. Puškač – 23. Galba, 70. Koníček.

KÚTY: Sedalík – Ralbovský, Ivánek, Pavlovič, Pavlík, Šefčovič, Bílek, Daniel, T. Smolinský, D. Smolinský, Puškač (Kovarovič, Komorný, Zemánek)

JABLONICA: Šnicr – Peterka, Pitorák, Koníček, Mihalcsak, Gaža, Štefanka, Predmeský, Januška, Jánošík, Galba (Pátek, Masaryk, Baňárek).

Oreské – Hlboké 2:2 (1:1), na pok. kopy 4:5

Pohárový zápas, v ktorom bolo jednoznačným favoritom Hlboké, dokázali byť domáci minimálne vyrovnaným a miestami aj lepším súperom. V úvode stretnutia sa vedenia ujali hostia, keď sa presadil D. Slovík gólom zo štandardnej situácie. Domáci však rýchlo zareagovali a už v 9. minúte po rohovom kope vyrovnával hlavou Baláž na 1:1. Oreské zaskočilo súpera aktivitou aj bojovnosťou, z čoho dokázalo vyťažiť v úvode druhého polčasu presný zásah Pavlačku – 2:1. Domáci si chceli vedenie ustrážiť, no v závere zápasu sa dopustili chyby, ktorú rozhodca prísne potrestal pokutovým kopom. Na biely bod si postavil loptu Morávek, ktorý vyrovnal na 2:2. Keďže zápas skončil nerozhodne, pokračovalo sa v penaltovom rozstrele, kde sa podľa domácich arbiter dopustil chyby. Penalty vyšli lepšie Hlbokému (4:5), ktoré postúpilo do semifinále. Tréner Oreského Dušan Ferik je s výkonom svojich hráčov spokojný a ďakuje im za bojovnosť.

Góly: 9. Baláž, 49. Pavlačka – 7. D. Slovík, 88. (11m) Morávek.

ORESKÉ: Štefka – A. Baláž, D. Baláž, Starych, Jarábek, B. Baláž, Beňo, M. Baláž, Pavlačka, Štepanovský, Mikuš (Cintula, Regásek).

HLBOKÉ: Hrušecký – Kumančík, Chovanec, Serdahely, Pajpach, Pavlík, T. Slovík, Mráz, Morávek, D. Slovík, Štora (Knotek).

Smrdáky – Rybky 0:6 (0:0)

K jedinému zástupcovi siedmej ligy v pohárovej súťaži pricestovali Rybky, ktoré mali od úvodných minút prevahu, no domáci sa snažili držať so súperom krok. Hostia si vytvorili viacero šancí, no ani jednu nedokázali premeniť na gól, rovnako pohrozili aj domáci, ktorí sa mohli dostať v 25. minúte stretnutia do vedenia, ale zakončili tesne vedľa. Do kabín sa tak po prvom polčase odchádzalo za bezgólovej remízy. V druhom polčase pokračovala prevaha hostí, domácim však postupne ubúdali sily a tlaku Rybiek už nedokázali odolávať. V 54. minúte zlomili Rybky súpera strelou Marečka asi z 25 metrov a postupne sa to začalo do brány „domácich“ sypať. V 57. a 58. zvýšil dvomi rýchlymi gólmi Černek na 0:3. V 73. minúte bolo 0:4, keď peknú nahrávku zúžitkoval Petrúfka. V 77. minúte prišiel presný zásah P. Černeka na 0:5 a definitívu dal Cigáň, ktorý upravil na konečných 0:6.

Góly: 54. Mareček, 57., 58. L. Černek, 73. Petrúfka, 78. P. Černek, 89. Cigáň.

SMRDÁKY: Maruša – Sekáč, Škandera, Jankových, Chocholáček, Pagáč, Bôžik, Škojec, Škoda, Klimek, Švárny (Pagáč, Danihel, Janík, Smoleňák).

RYBKY: Rýzek – Mach, Fábik, Vacula, Patka, P. Černek, Mareček, Cigáň, Chvála, L. Černek, Petrúfka (Čmarada, Baláž, Bojnanský).

Petrova Ves – Sobotište 0:3, Petrova Ves sa z pohára odhlásila.

O týždeň sa v semifinále stretnú tieto mužstvá:

Jablonica - Hlboké

Rybky - Sobotište