Tradície a región. To je aktuálne prioritou

Nová riaditeľka počíta s covid opatreniami už aj na jeseň.

13. jún 2021 o 8:39 Dominika Grebeníčková

SENICA. Senická kultúra je aktuálne v rukách novej riaditeľky Margaréty Ivanovej. Nastúpila v čase neistej, covidovej doby. Predstavu, „ako ďalej?“, má...

Aké to je byť na mieste novej riaditeľky?

Ľudia, ktorých som doteraz stretla sú veľmi milí a ústretoví. Kolektív, do ktorého som prišla vnímam veľmi pozitívne. Každý deň sa niečo nové naučím.

Akým smerom plánujete uchopiť kultúru v Senici?

Nastúpila som v čase, kedy sa kvôli covidu nič neorganizovalo, čo sa prejavilo na príjmoch MsKS. Plánujem podujatia pustiť hneď, ako to bude možné. Chcem nadviazať na staré dobre tradície, následne sa môžeme pustiť aj do ambicióznejších projektov.

Tato inštitúcia bola dlho v zabehnutých koľajach. Budete nový vietor?

Chcela by som udržať tradičné podujatia, zachovať všetko dobré, čo tu bolo, ale robiť to efektívne. Momentálne sa snažím zmapovať situáciu v MsKS. Pozerám sa, čo robia iné kultúrne domy. Chcela by som preniesť to zaujímavé, čo v iných mestách funguje a tu u nás chýba.

Čo vám tu chýba?

Rada by som rada zorganizovala folklórne predstavenia, divadelný festival malých divadiel. Zistila som, že je tu veľa garážových skupín, ktorým by sme mohli poskytnúť priestor. Pre nás je práve regionálna kultúra zaujímavá.

Veľký dôraz ste dali na získanie informácií o stave, v akom sa „kulturák“ nachádza. Na aký technický stav budov ste narazili?

Stav budov a vybavenia je zastaraný, v niektorých prípadoch až kritický. S kolegami prechádzame jednotlivé budovy, mapujeme technické vybavenie a hodnotíme, čo je nutné opraviť hneď. Investovať by sa mohlo v podstate všade, musíme však prioritizovať. Momentálne sa sústredíme na ukončenie prvej fázy rekonštrukcie Amfiteátra a súčasne plánujeme druhú fázu rekonštrukcie.

Ktorá oblasť bude prioritou, oprava techniky alebo investícia do kultúry?

Poslaním MsKS je prinášať mestu Senica v prvom rade kultúru. Keď budeme mať navyše finančné prostriedky investujeme ich tam, kde to bude aktuálne potrebné. Zveľaďovať kultúrny dom len pre to, aby bol pekný, ale nič neponúkať, nepovažujem za správne.

Ako manažér vidíte aj nejaký prienik, kde získať ďalšie peniaze na finančne náročné opravy priestorov?

Moja predstava je využiť priestory MsKS aj na komerčné účely. Z takto získaných financií potom dokážeme podporiť akcie pre mestské podujatia, kde sa neplatí vstupné. V prípade veľkých rekonštrukcií týmto spôsobom financie nevieme získať a preto sa budeme musieť obrátiť na pomoc mesta alebo kraja, ďalšou možnosťou sú granty.

Kolektív ktorý ste tu spoznali, priniesol vám už prvé nápady, čo by sa dalo robiť?

Veľmi si vážim skúsenosti mojich kolegov, ktorí poznajú región a majú veľkú sieť kontaktov. Chcem im dať priestor, aby sa naplno mohli venovať kultúre. Ja si beriem na starosť skôr ekonomickú a právnu agendu.

Čo vás čaká v najbližších mesiacoch?

V MsKS aktuálne pripravujeme program na júl a august, veríme, že sa nám podarí priniesť veľa zábavy a pekných zážitkov. Senické kultúrne leto odštartujeme akciou Vitaj leto! na Kunovskej priehrade. Naši verní návštevníci sa môžu tešiť na premiéru Záhoráckeho divadla s predstavením Svatuškár, začiatkom júla je v pláne Šramák fest. Pre deti pripravujeme soboty na Kunove, vystúpenia skautov, šermiarov, indiánsky deň. Pre dospelých plánujeme Nedeľné večery, ktoré sú zamerané na hudbu a folklór. Leto by malo vyvrcholiť Senobraním, tradičným podujatím, na ktoré sa všetci tešíme.

Pribudnú aj nové podujatia v rámci leta?

Nemali sme také ambiciózne plány, pretože covid automat je veľmi striktný. Toto leto sa budeme snažiť obnoviť tradičné podujatia a dúfam, že keď bude možné dlhodobé plánovanie, prídeme aj s novinkou.

Čo bude podľa vás ťahák na toto leto?

Ja si myslím, že vynovený amfiteáter, kde má sledovanie premietaného filmu úplne inú atmosféru. V rámci prvej fázy opravy amfiteátra bude zrenovované premietacie plátno a polovica hľadiska. Bude to veľmi pekný priestor na kultúru v Senici. V ďalšej fáze prejde Amfiteáter rozsiahlou rekonštrukciou celého areálu, čo nám umožní organizovať divácky atraktívne podujatia.

Do akej miery sa pripravujete na „covidovú“ jeseň?

Samozrejme rátame s možnosťou, že príde tretia vlna. Čo najviac podujatí, ktoré máme v pláne sa snažíme zorganizovať ešte v septembri, kedy predpokladáme, že situácia nebude taká problematická.

Zvažujete aj podujatia v online priestore?

Organizovať predstavenia online sme ešte nezvažovali, som tu príliš krátko, ale už sme mali šachový turnaj v online prostredí. Určite sme tejto možnosti do budúcna otvorení.