Budúci týždeň sa očakáva prvá vlna horúčav v tomto roku

Začať by sa mohla už v utorok, prípadne v stredu a trvať by mala minimálne do konca týždňa.

12. jún 2021 o 18:23 TASR

Ilustračné foto. (Zdroj: TASR/AP)