Nad obcou Sobotište revitalizujú sad. Okrem jabloní zasadili aj hurmikaki

Dôležitým faktorom obnovy sadu sú vodozádržné opatrenia.

6. jún 2021 o 14:19 TASR

SOBOTIŠTE. V obci Sobotište v okrese Senica začala skupina Sanagro, ktorá je prvovýrobcom poľnohospodárskych produktov, revitalizáciu ovocného sadu na rozlohe približne sedem hektárov. Okrem jabloní v sade zasadila aj subtropické ovocie hurmikaki.

"Starý sad bol doteraz využívaný iba ako pasienok. Tento rok sme zasadili 90 jabloní a 30 kusov hurmikaki. V pláne je výsadba približne 1200 jabloní a tropického ovocia hurmikaki v priebehu najbližších troch rokov," uviedol výkonný riaditeľ spoločnosti Sanagro Senica Marcel Kúdela.

Uvažujú o distribúcii

O výsadbe subtropického ovocia rozhodli agronómovia a spoločnosť uvažuje v budúcnosti aj o ich distribúcii do obchodnej siete.

"Ak by sme toto ovocie mali popísať, je veľmi podobné jablku. Kým však dozrejú prvé plody, bude to trvať niekoľko rokov," doplnila mediálna zástupkyňa spoločnosti Marta Kováčová. Z jabĺk sú v sade zasadené odrody Braeburn a Boskoopské červené.

Aj v iných regiónoch

Dôležitým faktorom obnovy sadu sú vodozádržné opatrenia. "Pasienky sú v kopcovitom teréne a je dôležité, aby nedochádzalo k pôdnej erózii. Jedným zo spôsobov, ako s tým bojovať, je prekoreňovanie podorničnej vrstvy, na čo slúžia aj stromy. Keďže sad bude aj naďalej slúžiť ako pasienok pre hovädzí dobytok, stromy budú zvieratám poskytovať aj ochranu pred slnkom," informoval Kúdela.

V tomto projekte plánuje skupina pokračovať aj v ďalších regiónoch, v ktorých má svoje farmy.

"Cieľom je z tradičných družstiev postupne budovať moderné farmy, ktoré budú prispievať k produkcii domácich potravín. Chceme tým podporiť nezávislosť krajiny od dovozu potravín zo zahraničia, no zároveň to chceme robiť s vysokým ohľadom na kvalitný život hospodárskych zvierat. Do modernizácie technológií fariem sme dosiaľ investovali viac ako tri milióny eur, pričom v pláne máme ďalšie investície," doplnil generálny riaditeľ spoločnosti Tomáš Kohút.