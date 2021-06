Mr. Zuru ovládol steeplechase v Bratislave, Fort Ryan druhý vo Veľkej cene Zürichu

Jaroslav Brečka pripravuje svojich zverencov v Javorci pri Sobotišti.

1. jún 2021 o 11:46 Kamila Gučíková

ZÁHORIE. V nedeľu 23. mája sa uskutočnil ďalší dostihový míting v Bratislave. V Cene Vertikála (steeplechase, 3600m, 5+, 2400€) brali zverenci Jaroslava Brečku zo Záhoria prvé dve umiestnenia.

Na čele šampionátu

Na prvom mieste docválal a splnil úlohu favorita Mr. Zuru (DS Millenium, Jan Odložil) a na druhom jeho tréningový partner Medici (MPL Racing, Jaroslav Myška).

Jaroslav Brečka, ktorý svojich zverencov pripravuje v Javorci pri Sobotišti, je aj vďaka týmto víťazstvám po 4 dostihových dňoch na čele šampionátu prekážkových trénerov.

Mr. Zuru pri svojom víťazstve v Bratislave (zdroj: Miroslav Abík)

Švajčiarske závodisko

V pondelok 24. mája Jaroslav Brečka so svojimi dvomi zverencami cestoval na švajčiarske závodisko v Dielsdorfe. Netradičná cesta slovenskej výpravy bola okorenená druhým miestom v hlavných dostihoch dňa, ktoré vybojoval Fort Ryan v sedle s dž. Lukášom Matuským.

Druhý reprezentant stajne MPL Racing Will Power v rovinovom zápolení neuspel.

Ako prvý prišiel na rad v Preis Der Armin Hunziker AG (rovina B kat., 2300m, 4+, 12 000 frankov) – štvorročný ryšiak Will Power (Ruler of the World) v sedle s jazdkyňou Nadiou Burger.

Kvalitný výkon

Reprezentant stajne MPL Racing po aktívnom prejave v dostihoch v závere zoslabol a neumiestnil sa na dotovanej priečke.

V hlavnom prekážkovom zápolení sa na štart 106. Grosser Preis Der Stadt Zürich (stepleechase, 4300m, 4+, 20 000 frankov) postavil Fort Ryan s dž. Lukášom Matuským.

V dostihoch na ťažkej pôde sa držal okolo tretieho, štvrtého miesta, v závere sa posunul dopredu a zabojoval o víťazstvo s favorizovaným Baraka de Thaix, ktorý si ale nakoniec prvenstvo ustrážil.

Vlastný odchovanec Miroslava Pisklu sa prezentoval kvalitným výkonom, ktorý možno v budúcnosti do Švajčiarska priláka aj iné slovenské nádeje.