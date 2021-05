Štát by mal trvalo kofinancovať údržbu pamätníka na Bradle

Mohyla M. R. Štefánika bola postavená na hrebeni vrchu Bradlo v roku 1928.

BRATISLAVA. Štát by mal každoročne poskytovať finančný príspevok na údržbu národnej kultúrnej pamiatky (NKP) - pamätníka M. R. Štefánika na Bradle.

Príspevok by mal riešiť aj ochranu vizuálneho vnímania pamiatky, narúšanú neudržiavanou vysokou zeleňou v okolí. Vyplýva to z návrhu novely zákona o zásluhách M. R. Štefánika, ktorú Ministerstvo kultúry (MK) SR v pondelok predložilo do medzirezortného pripomienkového konania.

Ministerstvo bude príspevok adresovať samosprávam, ktoré na údržbu areálu Bradlo vyčleňujú príspevky v rámci svojich rozpočtov - mestu Brezová pod Bradlom a obciam Priepasné a Košariská. Maximálna výška štátneho príspevku sa bude rovnať sume, ktorú alokujú samosprávy vo svojich rozpočtoch.

Novela má platiť od budúceho roka

Novelizovaný zákon definuje Areál Bradlo, ktorý tvoria objekty NKP, ale aj prístupová cesta a plochy v okolí, vrátane trvalých lesných porastov v ochrannom pásme NKP. Prostriedky majú riešiť aj problém, že vysoká zeleň zakrýva dominantu pamiatky.

„Viaceré pohľady na historickú dominantu, ktoré sú známe z archívnej obrazovej dokumentácie a staršej literatúry, dnes už čiastočne alebo úplne zanikli,“ konštatuje rezort v dôvodovej správe. Riešením má byť postupné zníženie hranice lesa, redukcia porastu i revitalizácia plôch vedúca k navráteniu pôvodných a prirodzených lúčnych spoločenstiev.

MK v odôvodnení návrhu príspevku upozorňuje, že zásahy, ktoré je nevyhnutné urobiť, sú nad finančné možnosti dotknutých samospráv, tie mali navyše doteraz obmedzené možnosti získať štátne dotácie na údržbu národnej kultúrnej pamiatky.

Novela zákona má po schválení v parlamente platiť od januára 2022.

Súčasné znenie ešte federálneho zákona z roku 1990 ustanovuje len spomienkovú tabuľu v budove Federálneho zhromaždenia v Prahe, pripomínajúcu zásluhy M. R. Štefánika na vzniku spoločného štátu Čechov a Slovákov.

Mohyla M. R. Štefánika bola postavená na hrebeni vrchu Bradlo v roku 1928 podľa projektu národného umelca, architekta Dušana Jurkoviča. Za NKP bola vyhlásená v roku 1968.