MOM majú zmluvy platné už len mesiac

Ministerstvo v budúcnosti zvažuje testovanie formou PCR aj antigénových testov na tom istom mieste

31. máj 2021 o 13:13 TASR

BRATISLAVA. Mobilné odberové miesta (MOM) na antigénové testovanie majú zmluvy platné do konca júna. Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR preto plánuje vyhlásiť výberové konania. Pre TASR to povedala hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová s tým, že počet MOM bude reflektovať aktuálnu epidemiologickú situáciu.

Ministerstvo v budúcnosti zvažuje testovanie formou PCR aj antigénových testov na tom istom mieste. "Testovanie bolo v čase vážnej epidemiologickej situácie účinnou prevenciou na zachytenie vírusu u bezpríznakových ľudí, čím sa eliminovalo jeho ďalšie nekontrolovateľné šírenie a chránilo sa zdravie a životy ľudí," povedala.

Sieť MOM sa podľa hovorkyne už mierne okresala, svoju činnosť ukončilo približne 116 miest. MZ SR však chce v budúcnosti sieť MOM nastaviť tak, aby mali ľudia v prípade zhoršenia situácie testovanie zabezpečené.

Eliášová pripomenula, že stále analyzujú možnosti skríningu odpadových vôd a následného PCR testovania, ktoré by umožnilo v predstihu lokalizovať ohniská vírusu a nastaviť potrebné opatrenia. "Regionálne úrady verejného zdravotníctva už monitoring odpadových vôd robia a javí sa to ako účinný nástroj," informovala.

Dodala, že v prípade, ak si to budú ohniská vírusu vyžadovať, bude sa realizovať aj testovanie na školách či vo veľkých podnikoch.