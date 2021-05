V senickej oblasti sa súťaže nerozbehnú, dohrá sa iba pohár

Oblastný futbalový zväz Senica začiatkom týždňa anuloval všetky súťaže dospelých a mládeže, naopak, krajské ligy sa rozbehli.

30. máj 2021 o 18:07 Martina Radošovská

SENICA. Oblastný futbalový zväz Senica avizoval už začiatkom mája, že dohrávaniu súťažného ročníka 2020/2021 je naklonený, ale iba za podmienky, že najneskôr do 24. mája bude umožnené privítať na štadiónoch aj divákov bez nutnosti absolvovania testu.

Článok pokračuje pod video reklamou

Výkonný výbor tak rozhodol na základe prieskumu, ktorý sa robil medzi jednotlivými klubmi. V opačnom prípade budú súťaže anulované.

Keďže je stále v platnosti povinnosť negatívneho testu pre hráčov, divákov, funkcionárov a rozhodcov pri súťažnom stretnutí, Oblastný futbalový zväz Senica začiatkom týždňa anuloval svoje súťaže.

„Rozhodnutie padlo z dôvodu vyššej moci a nesplniteľných požiadaviek (24-hodinový antigénový test) zo strany pandemickej komisie a vlády o organizovaní hromadných podujatí,“ uvádza sa v úradnej správe.

„Na základe tohto rozhodnutia nebude zo žiadnej súťaže nikto postupovať ani zostupovať. Pri nasledujúcom súťažnom ročníku 2021/2022 bude možné pri zaraďovaní do súťaží družstvá iba doplniť podľa umiestenia, a to podľa schválených výsledkov a tabuliek po riadne odohratých stretnutiach jesennej časti súťažného ročníka 2020/2021,“ dodáva zväz.

Iba Sportika Cup

Prečítajte si tiež: Senica zostáva vo Fortuna lige. Zvládla baráž s Banskou Bystricou Čítajte

Stopku v ObFZ Senica dostali všetky súťaže dospelých a mládeže, okrem Sportika Cupu. V pohárovej súťaži zostalo osem najlepších mužstiev a potrebné je dohrať tri kolá. Najväčšie zastúpenie v pohári má najvyššia 6. liga – Hlboké, Oreské, Kúty, Sobotište, Jablonica, Rybky a siedmu ligu budú reprezentovať dve mužstvá, a to Petrova Ves a Smrdáky.

V súvislosti s dohrávaním pohára zväz pozýva zástupcov spomínaných klubov na žrebovanie stretnutí 3. a 4. kola, ktoré sa uskutoční v utorok 1. júna o 17.00 hodine na ihrisku FC Družstevník Rybky.

Termínová listina Sportika Cupu 2020/2021 bola stanovená nasledovne:

3. kolo: 12. – 13. júna 2021 o 17.30 h.,

4. kolo: 19. – 20. júna 2021 o 17.30 h.,

finále: 26. júna 2021 o 17.30 h.

Turnaje pre mládež

Ako sa už nedávno vyjadril samotný predseda ObFZ Senica Miroslav Guček, ak by prišlo k anulovaniu ročníka, zväz počas leta zorganizuje turnaje pre mládež.

Podmienkou je však uvoľnenie opatrení zo strany Úradu verejného zdravotníctva SR, a to tak, aby sa mohlo hrať bez nutnosti negatívneho testu.

Mládežnícke turnaje o Pohár predsedu ObFZ Senica budú prebiehať v kategóriách U9, U11 a starších žiakov U15. Kluby môžu posielať záväzné prihlášky najneskôr do 2. júna do 16.00 h.

Termíny jednotlivých turnajov zväz stanovil nasledovne:

Starší žiaci U15 – sobota 12. júna,

Prípravky U11 – sobota 19. júna 2021,

Prípravky U9 – sobota 12. júna 2021.

Aktív aj skorší začiatok

Prečítajte si tiež: Famózny koniec sezóny v Skalici. Záhoráci v závere otočili nepriaznivé skóre Čítajte

Zväz by chcel odštartovať súťaže v ročníku 2021/2022 v skorších termínoch. Ako však uvádza predseda ŠTK ObFZ Senica Ján Cigánek, tieto termíny podliehajú schváleniu VV ObFZ Senica, ktorý je naplánovaný na 14. júna 2021.

Pohárová súťaž Sportika Cup by tak začínala cez víkend 17. – 18. júla 2021 a tradične by mužstvám poslúžila ako generálka na blížiaci sa súťažný ročník. Súťaže dospelých, čiže 6., 7. a 8. liga by odštartovali počas víkendu 24. – 25. júla 2021.

Začiatok súťaží dorastu, žiakov a prípraviek bude prispôsobený počtu prihlásených družstiev, predpoklad je však 7. – 8. augusta 2021. V súvislosti s tým informuje zväz, že aktív ŠTK ObFZ Senica spojený s vyžrebovaním súťažného ročníka 2021/2022, ako aj 1. a 2. kola pohárovej súťaže Sportika Cup sa uskutoční v pondelok 5. júla 2021. Presný čas a miesto budú oznámené po zasadnutí už spomínaného VV ObFZ Senica.

V kraji sa súťaže rozbehli

Súvisiaci článok GUČEK: Ak sa nám nepodarí spustiť súťaže, usporiadame turnaje mládeže Čítajte

Výkonný výbor ZsFZ cez týždeň rozhodol, že krajské súťaže na západe sa budú dohrávať. Tretia, štvrtá a piata liga dospelých odštartovala počas víkendu 29. a 30. mája. Mládežnícke súťaže začnú o týždeň neskôr. Hrať sa bude aj napriek tomu, že hráči, diváci, funkcionári a rozhodcovia musia mať antigénový test nie starší ako 24-hodín.

Zväz preplatí klubom päťdesiat percent nákladov na rozhodcov. Vzťahuje sa to na všetky zápasy, ktoré sa budú hrať do konca júna.

Výkonný výbor ZsFZ odhlasoval, že nikto zo súťaže nevypadne. Každý klub sa bude môcť v novom ročníku 2021/2022 prihlásiť do tej súťaže, v ktorej pôsobil aj v tomto súťažnom ročníku. Ďalším motívom dohrať ligy je fakt, že víťazi budú mať šancu postúpiť.

„Hlavným dôvodom, prečo sme boli ochotní všetko vyššie uvedené podstúpiť, je to, že futbal ľuďom chýba. Žijeme vo veľmi náročnej dobe, no pevne verím, že zásadné rozhodnutia sme nateraz urobili v prospech futbalu a samotné kluby. Kto chce hrať, hľadá spôsob, kto nechce hrať, hľadá dôvod,“ vyjadril sa predseda ZsFZ Ladislav Gádoši.