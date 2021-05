V Smrdákoch otvorili výstavu fotografií Záhorie - rozmanitá zem

Cieľom súťaže je priblížiť najkrajšie miesta na Záhorí.

26. máj 2021 o 15:25 TASR

SMRDÁKY. Oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR) Záhorie slávnostne otvorila v Smrdákoch vernisážou súťažnú výstavu fotografií Záhorie – rozmanitá zem 2020, na ktorej zároveň vyhlásili víťazné fotografie. Výstava bude prístupná pre verejnosť do 15. júna v priestoroch hotela v kúpeľoch Smrdáky.

„Zmyslom je neprezentovať tie najznámejšie pamiatky, ktoré sú všeobecne známe, ale nájsť malebné zákutia, ktoré by mohli prilákať nielen návštevníkov zvonka, ale aj samotných Záhorákov,“ uviedol výkonný riaditeľ OOCR Záhorie Martin Lidaj.

V Holíči aj Skalici

Výstava najlepších fotografií je prístupná v kúpeľoch Smrdáky. Po tomto termíne bude výstava putovať po jednotlivých členoch organizácie a prezrieť si ju budú môcť napríklad na zámku v Holíči či v meste Skalica.

„Je to po dlhej dobe prvá akcia a dúfame, že ďalšie budú pokračovať. Fotografie budú k nahliadnutiu v hoteli Central. Situácia sa pomaly vracia do normálu, máme postupný nárast hostí a predpokladáme, že od polovičky júna budeme obsadení na 100 percent,“ doplnila za Slovenské liečebné kúpele Piešťany, ktoré sú členom OOCR Záhorie, riaditeľka kúpeľov Smrdáky Dana Hlavnová.

Dve fotografie

Do súťaže poslali súťažiaci 68 fotografií. Odborná porota vybrala 28 najlepších diel, ktoré sú súčasťou výstavy. Boli vyhlásené dve víťazné fotografie, jednu vybrala porota a druhú verejnosť hlasovaním na sociálnej sieti.

„Chcem poďakovať všetkým, ktorí prihlásili svoje diela, ide o skvelú propagáciu regiónu. Som presvedčený, že aj na základe takýchto akcií sa hostia rozhodnú navštíviť niektoré zákutia regiónu, ktoré by inak zostali nepoznané,“ uviedol predseda predstavenstva OOCR Záhorie Zdenko Čambal.

Aktuálne je už vyhlásený ďalší ročník fotografickej súťaže. „Bude mať jednu kategóriu s názvom Zaži Záhorie. Možnosť prihlásiť fotografie do tohto ročníka je do 30. septembra. Ak to dovolí pandemická situácia, plánujeme uskutočniť vernisáž čo najskôr po vyhlásení výsledkov,“ doplnil riaditeľ OOCR Záhorie.