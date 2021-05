Senica zvíťazila v prvom zápase baráže a je bližšie k záchrane

Odveta je na programe v piatok. Záhoráci budú mať výhodu domáceho prostredia.

26. máj 2021 o 8:33 TASR

ZVOLEN. Futbalisti FK Senica zvíťazili v úvodnom zápase baráže o Fortuna ligu vo Zvolene nad MFK Dukla Banská Bystrica 2:1.

Priblížili sa tak k záchrane medzi slovenskou elitou. Odveta je na programe v piatok 28. mája v Senici.

MFK Dukla Banská Bystrica – FK Senica 1:2 (0:1)

Banskobystričania vstúpili do zápasu v dočasnom domovskom stánku vo Zvolene s defenzívnou taktikou s piatimi obrancami. V úvode hrozili hostia iba nepresnými strelami z diaľky.

Domáci sa dostali do pološancí z priamych kopov. Po centri Polievku si so slabšou hlavičkou Noska poradil Vliegen a Migaľov sľubný pokus v pokutovom území bol zblokovaný.

Seničania išli do vedenia v 23. minúte. Majdan centroval z pravej strany do šestnástky, kde sa zrazili s brankárom Hruškom Vajda i Nosko, loptu nik nezachytil, čo využil Malec a dokázal ju upratať do prázdnej bránky.

Záhoráci mohli ísť aj do dvojgólového vedenia. Dobrú loptu dostal za obranu súpera Asanovič, ale koncovku mu sťažil Starší, takže gólman Dukly zasiahol bez problémov. Banskobystričania boli blízko k vyrovnaniu až v závere polčasu. Po priamom kope Polievku hlavičkoval Starší, no iba do obrancu súpera.

Radosť domácim pokazil VAR

V druhom polčase sa snažili hrať domáci ofenzívnejšie, ale pykali po chybe vo vlastnej šestnástke. V 49. minúte prízemný center Gubu Kupčík neupratal, strelu Majdana Hruška síce vyrazil, ale na dorážku Maleca nemal nárok – 0:2.

Dukla následne viac útočila, ale mohla aj inkasovať ak by v 63. minúte strelu Koštála nezlikvidoval Hruška. Prešlo však pár sekúnd a bolo 1:2.

Strelu Polievku spoza šestnástky Vliegen zneškodnil, ale na dorážku striedajúceho Laksíka už nestačil. Vyrovnanie potom mali na kopačkách Migaľa a Polievka, z dobrých pozícii tesne minuli bránku.

V 71. minúte Migaľovu strelu Majdan zblokoval, lopta sa dostala k Laksíkovi na päťku a ten predviedol parádne nožničky, no jeho gól neuznal VAR. Bystričania hrali v závere vabank a z brejku mohli inkasovať, Košťál prenikol do šestnástky, no šancu mu zneškodnil výborne nohami Hruška.

V poslednej minúte zamestnal Vliegena strelou z diaľky Migaľa, Laksík sa tentoraz už k dorážke nedostal, takže zo Zvolena odchádzali spokojnejší Seničania.

Góly: 63. Laksík – 23. a 49. Malec.

Rozhodovali: Očenáš – Bednár, Pozor. ŽK: Gallovič, Majdan (obaja Senica),350 divákov

B. BYSTRICA: Hruška – Lukáčik, Vajda (46. Kvocera), Nosko, Kupčík, Migaľa – Richtárech, Willwéber - Starší, Polievka – Vujošević (59. Laksík)

SENICA: Vliegen – Majdan, Asanovič, J. Nemec, Šimčák – Turčák (65. D. Duda), Addo, Košťál, Gallovič (72. Gamboš), Guba (90. Mašulovič) – Malec

Praženica: Mali sme dobrý vstup

Stanislav Varga, tréner Banskej Bystrice: „Sme smutní, že sme prehrali tento zápas. Prvýkrát sme mali VAR a nevyšiel nám. Určite by nám vyhovovalo, kebyže dáme my prvý gól. Mohol by byť aj taký šťastný, aké inkasujeme na druhej strane my. Aj v tomto zápase sme inkasovali lacné góly. Máme smolu. Nič iné nám nezostáva, iba bojovať a makať na sebe, aby sa šťastie otočilo aj k nám. Baráž sa hrá ešte aj na druhý zápas a kým je šanca, tak sa o ňu pobijeme v Senici.“

Karol Praženica, tréner Senice: „Sme spokojní s víťazstvom. V prvom polčase sme išli do vedenia, súpera sme do šancí nepustili. Mali sme aj dobrý vstup do druhého polčasu, keď sme zvýšili na 2:0. Potom Bystričania dali kontaktný gól, prevzali iniciatívu na určitý čas, ale podarilo sa nám hru neskôr vyrovnať a záver duelu sme už dohrali relatívne v pokoji. Je to stále iba polčas dvojzápasu. Bystrica po zmene strán ukázala svoju kvalitu, pritlačila nás tam a na naše kopačky sa po inkasovanom góle dostavila panika, navyše sme mali šťastie, že VAR odhalil ofsajd pri druhom góle súpera. Musíme sa teda veľmi dobre pripraviť aj na odvetný piatkový zápas doma.“

Tomáš Malec, strelec dvoch gólov Senice: „Nečakali sme ľahký zápas. To sa potvrdilo. Napriek tomu sme išli do vedenia 2:0, no Bystričania znížili, chytili sa tým gólom. Chvalabohu nevyrovnali, lebo neviem, čo by bolo potom. Samozrejme dva góly streliť na ihrisku súpera pred odvetou je super, takže doma to už len musíme potvrdiť.“

Baráž o Fortuna ligu:

Odveta /piatok 28. mája o 17.00/: FK Senica – MFK Dukla Banská Bystrica