Senicu čaká baráž. O účasť vo Fortuna lige bude bojovať s Banskou Bystricou

V poslednom kole nadstavbovej časti Záhoráci podľahli Seredi rozdielom triedy.

23. máj 2021 o 6:14 TASR

Z. MORAVCE. O všetkom dôležitom v skupine o záchranu sa rozhodlo v 10. kole stretnutia Serede so Senicou (4:1) na ihrisku v Zlatých Moravciach. Senica si bola vedomá hrozby baráže a do zápasu išla s cieľom vyhrať, čo však na ihrisku neukázala, pretože Sereď porazila Záhorákov rozdielom triedy.

Článok pokračuje pod video reklamou

Vzhľadom na víťazstvo Pohronia proti Ružomberku (1:0) sa Sereď dostala na čelo tabuľky spodnej šestky a v baráži o európsku miestenku zabojuje o senzačnú účasť v Európskej konferenčnej lige. Naopak, Senica spadla na 11. priečku a o účasť v najvyššej súťaži zabojuje proti Banskej Bystrici v baráži.

Na 10. miesto poskočili hráči Michaloviec, ktorí rozdrvili poslednú Nitru na jej pôde 4:0. Zverenci trénera Ščasného už pred zápasom mali istotu vypadnutia.

ŠKF Sereď - FK Senica 4:1 (2:0)

Od úvodných minút sa odohrával obojstranne rušný zápas. V 4. minúte sa v dobrej pozícii ocitol Bušnja, ale pozorný Vliegen jeho strelu zneškodnil. Na opačnej strane Košťálov center v poslednej chvíli pred Malecom odvrátil Slaninka na roh.

Po štvrťhodine hry Bušnja našiel Lačného, ktorého hlavičku senický gólman vyrazil. V 21. minúte Košťálov center Malec hlavou namieril k žrdi, ale pozorný Ayotunde loptu vytesnil na žrď. V 23. minúte po rýchlom protiútoku domácich skončila strela Lačného na žrdi a následnou dorážkou Bušnja otvoril gólový účet zápasu – 1:0. Skóre sa druhýkrát menilo v 42. minúte, keď Lačný zvnútra pokutového územia nedal Vliegenovi šancu – 2:0.

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Petr Pavlík sa vracia do senických farieb Čítajte

V druhom polčase sa Senica snažila tlačiť do ofenzívy, ale jej snaha končila na nepresnej finálnej fáze. Domáci pozorne bránili a čakali na svoje šancu. Tá prišla v 78. minúte, keď po peknej individuálnej akcii zvýšil Iván na 3:0. Na opačnej strane sa v 83. minúte do lopty oprel Šimčák a krásnou strelou korigoval na 3:1. V nadstavenom čase dal gólovú bodku za zápasom strelou pod brvno Lačný - 4:1. Konečný výsledok znamená, že obe mužstvá čaká baráž. Sereď o účasť v kvalifikácii Európskej konferenčnej ligy a Senicu o účasť vo Fortuna lige.

Hlasy trénerov

Gergely Geri, tréner ŠKF Sereď: "Mali sme pred Senicou rešpekt. Viem sa vcítiť do ich kože. Dnes sme odohrali veľmi dobrý zápas, som na chlapcov hrdý a chcem sa im za dnešný výkon poďakovať. Som rád, že sme vyvrátili všetky predzápasové fámy o dnešnom výsledku."

Karol Praženica, tréner FK Senica: "Dnešný zápas sme nezvládli. Pre nás to bol zápas o život, ale na ihrisku to tak nevyzeralo. Do polčas sme inkasovali dva góly. Po zmene strán sme síce hrali lepšie, ale napriek tomu sme dostali ďalšie góly. Nakoniec to pre nás dopadlo dosť kruto, ale futbal sa hrá na góly a tie dal súper. Teraz sa musíme pripraviť na baráž. Máme na to dva dni. Všetko je otvorené."

Góly: 42. a 90.+ Lačný, 23. Bušnja,, 78. Iván - 83. Šimčák.

Rozhodoval: Somoláni, ŽK: Fábry - Malec, Totka, Turčák, 125 divákov.

SEREĎ: Ayotunde - Morong, Michalík, Hčko, Slaninka - Machuča - Bušnja (71. Jureškin), Potoma (71. Diaz - 90.+ Prachar), Fábry, Iván (83. Tatranský) - Lačný

SENICA: Vliegen - Addo, Carillo, Nemec, Šimčák - Košťál (81. Gallovič), Gamboš (46. Majdan), Totka (81. Duda), Guba (57. Malý) - Piroska (68. Turčák) – Malec

Konečné tabuľky:

Skupina o titul

1. Slovan 32 22 5 5 78:28 71 - titul, LM

2. D. Streda 32 19 8 5 68:38 65 - EKL

3. Trnava 32 17 4 11 48:37 55 - EKL

4. Žilina 32 15 7 10 73:52 52 - play off

5. Z. Moravce 32 11 7 14 42:51 40 - play off

6. Trenčín 32 8 8 16 42:61 32 - play off

Skupina o udržanie sa

7. Sereď 32 11 8 13 37:48 41 - play off

8. Ružomberok 32 10 9 13 41:44 39

9. Pohronie 32 8 14 10 38:38 38

10. Michalovce 32 8 11 13 34:53 35

11. Senica 32 8 9 15 31:51 33 - baráž

12. Nitra 32 7 6 19 26:55 27 - zostup

Play off o Európsku konferenčnú ligu:

Semifinále 1 /utorok 25. mája o 19.00/: MŠK Žilina (4. tím) – ŠKF Sereď (7. tím)

Semifinále 2 /utorok 25. mája o 19.00/: FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble (5. tím) – AS Trenčín (6. tím)

Finále /piatok 28. mája o 19.00/: víťaz semifinále 1/2 – víťaz semifinále 1/2

Baráž o Fortuna ligu:

1. zápas /utorok 25. mája o 17.00/: MFK Dukla Banská Bystrica – FK Senica

Odveta /piatok 28. mája o 17.00/: FK Senica – MFK Dukla Banská Bystrica