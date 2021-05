Podpredseda Národnej rady podporil senických študentov

Gábor Grendel ocenil prácu Študentského parlamentu mesta Senica.

20. máj 2021 o 9:08 Dominika Grebeníčková

SENICA. Nasadenie a dlhoročnú prácu Študentského parlamentu mesta Senica ocenil podpredseda Národnej rady Slovenskej republiky Gábor Grendel. V stredu (20. mája) sa stretol s členmi Študentského parlamentu.

Prečítajte si tiež Mesto zriadilo byt dočasného náhradného bývania Čítajte

"Študentských parlamentov je na Slovensku viac, ale zďaleka nie všetky aj reálne fungujú, vyvíjajú činnosť a zaujímajú sa o veci verejné, čo ale nie je prípad toho senického," objasnil jeden z dôvodov svojej neformálnej návštevy Senice podpredseda Národnej rady SR Gábor Grendel.

Článok pokračuje pod video reklamou

Okrem návštevy študentov v ich domovskej klubovni v Centre voľného času Stonožka v Senici sa stretol s primátorom Senice.

„Teším sa, že podpredseda Národnej rady SR si všimol prácu Študentského parlamentu mesta Senica. Patrí medzi najstaršie na Slovensku a má za sebou dlhoročnú tradíciu. Jednou z činností alebo aktivít študentského parlamentu je vydávanie vlastného časopisu, ktorý pravidelne vychádza ako súčasť mesačníka Naša Senica, čo je tiež jedna z foriem podpory redakčného publikovania študentov,“ uviedol primátor Senice Martin Džačovský.

Načrtol spoluprácu

Počas uvoľnenej debaty študenti prebrali rôzne témy a podľa všetkého sa s Gáborom Grendelom nestretli osobne naposledy.

„Ponúkol som členom senického študentského parlamentu prehliadku budovy Národnej rady SR, aby videli ako parlament funguje, čo všetko zabezpečuje kancelária národnej rady, ako vyzerá legislatívna činnosť, ako vznikajú zákony až do momentu, kedy idú k pani prezidentke na podpis. Okrem toho som študentom ponúkol aj možnosť odborných stáží v kancelárii podpredsedu národnej rady, pretože, ako už vieme, že sa zaujímajú o veci verejné, je možné, že jedného dňa by chceli pôsobiť v tejto verejnej sfére. Myslím si, že môže byť pre nich veľmi užitočné, ak sa oboznámia s prácou poslaneckých asistentov, poradcov ústavných činiteľov a to všetko môžu zažiť a vidieť na vlastné oči, ak prejavia záujem o takúto stáž,“ konkretizuje Grendel.

Študentský parlament funguje ako poradný orgán primátora mesta Senica. „Okrem toho medzi naše činnosti patrí pravidelné organizovanie študentského plesu, vydávanie Študentských listov, organizovanie podujatia Dňa študentstva, Ceny senickej mládeže a takisto veľmi aktívna výpomoc v rámci rôznych dobrovoľníckych aktivít počas celého roka,“ vymenúva predsedníčka Študentského parlamentu mesta Senica Adela Sadloňová, ktorá je študentkou Gymnázia Senica.

Bohatá história

Prečítajte si tiež Malacky začali s opravami výtlkov na cestách. Používajú novú technológiu Čítajte

Senický študentský parlament patrí medzi najstaršie na Slovensku, pravidelnú činnosť vyvíja už takmer dvadsať rokov. Jeho koordinátorkou je pedagogická zamestnankyňa Centra voľného času Senica Dana Kopecká.

„Parlamentom prešlo už osem generácií študentov, celý rad osobností a osem šikovných predsedov. História študentského parlamentu v Senici má svoje etapy. Napríklad, tá úplne najstaršia začala v roku 2002, kedy parlament sídlil priamo v priestoroch mestského úradu pod záštitou primátora,“ pripomenula počiatky fungovania parlamentu koordinátorka.