GUČEK: Ak sa nám nepodarí spustiť súťaže, usporiadame turnaje mládeže

ObFZ Senica dal na názor klubov. Hrať sa bude, ale len s fanúšikmi na tribúnach.

19. máj 2021 o 16:48 Martina Radošovská

SENICA. Vo väčšine oblastných zväzov už padlo rozhodnutie, ako sa bude v sezóne 2020/2021 pokračovať, či príde k jej anulovaniu, alebo reštartu za určitých podmienok.

Začiatkom minulého týždňa padlo rozhodnutie aj na pôde Oblastného futbalového zväzu Senica, kde zasadal výkonný výbor. Zväz sa však predtým obrátil na jednotlivé kluby a dal im priestor na vyjadrenie svojho názoru. Súťaže v senickej oblasti sa dohrávať budú, ale len s fanúšikmi na tribúnach, a to bez obmedzení, inak príde k anulovaniu ročníka.

Aktuálna vyhláška úradu verejného zdravotníctva zatiaľ reštartu súťaží príliš nepraje. Podľa nej je totiž potrebné, aby športové podujatia v červených, ružových či oranžových okresoch mohli byť zorganizované len v prípade, že všetci účastníci, teda diváci aj hráči, budú mať 24-hodinový negatívny antigénový test, v prípade PCR testu ide o 72 hodín. Za takýchto okolností sa organizácia amatérskych súťaží javí ako nereálna.

O dohrávaní súťaží v Oblastnom futbalovom zväze Senica sme sa rozprávali s predsedom Miroslavom Gučekom.

Niektoré oblastné futbalové zväzy svoje súťaže anulovali, iné si odhlasovali pokračovanie súťaží. Vo vašom zväze zasadal výkonný výbor začiatkom minulého týždňa. Aké stanovisko napokon zaujal zväz?

Výkonný výbor ObFZ Senica súhlasil s reštartom ročníka 2020/2021 len s možnosťou prítomnosti divákov bez sprísnených podmienok Úradu verejného zdravotníctva SR, čiže bez nutnosti absolvovania testu, a to do 24. mája 2021, v opačnom prípade budú súťaže anulované.

O reštarte súťaží ste komunikovali s jednotlivými klubmi. Aké názory sa vám na zväz dostali?

Pred schválením konkrétneho uznesenia urobila športovo-technická komisia ObFZ Senica prieskum medzi klubmi, v ktorom väčšina hlasovala za reštart súťaží. Na základe tohto prieskumu prijal výkonný výbor uvedené uznesenie.

Sú rôzne dohady o tom, či pokračovať, alebo ukončiť sezónu. Aký je na to váš osobný názor?

Osobne súhlasím s reštartom súťažného ročníka 2020/2021 za presne stanovených podmienok. Neskorší termín reštartu súťaží spôsobí len ďalšie komplikácie, či už v hráčskych kádroch, nezáujme o futbal, problémoch so sponzorstvom a podobne.

Ak by sa do 24. mája 2021 uvoľnili opatrenia natoľko, že diváci budú môcť byť na štadiónoch bez nutnosti testu, v akom termíne by odštartovali jednotlivé súťaže?

Ak budú splnené uvedené podmienky, tak súťaže odštartujú 29. – 30. mája 2021. Športovo-technická komisia ObFZ Senica má spracovaný podrobný plán pre jednotlivé súťaže a kategórie. O tomto budú jednotlivé družstvá a kluby včas a v predstihu informované.

Oslovili vás už po rozhodnutí výkonného výboru ObFZ Senica niektoré kluby so stanoviskom k dohrávaniu súťaží? Máte vedomosť o tom, aká situácia je v niektorých kluboch, a to či už sa vrátili do tréningového procesu podľa platných usmernení, prípadne či nemajú problémy s hráčskym kádrom?

Ohlas k rozhodnutiu výkonného výboru ObFZ Senica týkajúci sa reštartu súťaží je zatiaľ pozitívny. Prevažná časť mužstiev už trénuje v zmysle platných usmernení a niektoré už odohrali aj prípravné zápasy.

Aký je podľa vás optimálny čas na prípravu mužstiev pred reštartom súťaží?

Odborníci odporúčajú reštart súťaží, a to na základe zohľadnenia všetkých aspektov, najmä zdravotných a fyzických. Ideálny čas pred spustením súťaží je umožniť klubom a trénerom pripraviť hráčov kolektívnou tréningovou formou minimálne päť týždňov a odohrať jeden či dva prípravné zápasy. Veľa záleží aj od frekvencie tréningov počas týždenného mikrocyklu. Už v predchádzajúcej otázke bolo uvedené, že mužstvá budú o všetkom včas informované.

Predseda ObFZ Senica Miroslav Guček. (zdroj: Martina Radošovská)

Športovo-technická komisia ObFZ Senica vám odporučila, aby pri reštarte súťaží žiadne mužstvo nezostupovalo. Ako sa nakoniec rozhodol výkonný výbor a ako by sa pri dohrávkach súťaží riešil postup mužstiev?

Výkonný výbor OvFZ Senica na svojom zasadnutí rozhodol, že súťaže sa budú dohrávať v zmysle súťažného poriadku.

Má podľa vás význam takmer po siedmich mesiacoch „nahnať“ hráčov späť na trávniky, aby dohrali štyri alebo päť kôl aj vzhľadom na krátku časovú prípravu, keďže sa jedná o amatérsky futbal a väčšina hráčov sa pripravovala dobrovoľne alebo vôbec, v súvislosti s čím môže prísť k viacerým zraneniam?

My sme nikoho nasilu „nenahnali“ späť na trávniky. Reštart sme odsúhlasili na základe súhlasu klubov a dobrovoľnosti v zmysle ankety ŠTK ObFZ Senica. Začiatok súťaží sme stanovili tak, aby družstvá mali dostatočný priestor na tréningy a prípravu.

Máte vedomosti o tom, že niektoré z klubov vo vašej pôsobnosti bojujú pre koronaprestávku s existenčnými problémami?

Zatiaľ takéto informácie nemáme.

Ako to bude s pohárovou súťažou Sportika Cup a jej dohrávaním?

V prípade reštartu súťaží sa pohárové zápasy dohrajú v júlových termínoch, v opačnom prípade už v júni.

A čo mládež? Aké dosahy podľa vás bude mať dlhá prestávka práve v týchto už aj tak dosť problémových kategóriách? Utrpí podľa vás mládežnícky futbal straty?

Mládežnícky futbal utrpel počas koronaprestávky najviac, prakticky sme stratili dva ročníky. Bol by som rád, ak by sa nám podaril reštart tak, že súťaže začnú podľa jednotlivých vekových kategórií a presne stanoveného rozpisu ŠTK ObFZ Senica. Ak by sa nám pre opatrenia a situáciu nepodarilo začať súťaže, usporiadali by sme futbalové turnaje mládeže počas prestávky pred novým súťažným ročníkom. Zlepšenie pandemickej situácie ma napĺňa optimizmom, že sa nám súťaže podarí reštartovať v stanovenom termíne.