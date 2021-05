Vakcinačné centrum v Senici zdvojnásobilo kapacity

Rozšírením jeho kapacity vznikne priestor na podanie viac ako 4 800 dávok vakcín mesačne.

17. máj 2021 o 15:14 SITA

SENICA. Vakcinačné centrum Polikliniky Senica po dvoch mesiacoch fungovania zdvojnásobuje kapacitu denne podaných dávok vakcín proti ochoreniu COVID-19.

Podľa dodávok vakcín bola kapacita centra v Senici určená od začiatku jeho fungovania na najviac 100, neskôr na 110 dávok vakcín denne, od 17. mája sa toto číslo zdvojnásobilo na 220 dávok. Informovala o tom hovorkyňa senickej radnice Tatiana Moravcová. Do dnešného dňa senické očkovacie centrum podalo viac ako 4 200 dávok vakcíny Moderna.

Navýšenie kapacity je možné vďaka zostaveniu ďalšieho očkovacieho tímu a takisto presťahovaniu vakcinačného centra v rámci priestorov polikliniky.

„Dôvod je jednoduchý, je potrebné zrýchliť očkovanie občanov Slovenskej republiky a keďže ministerstvo zdravotníctva v spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom prisľúbili navýšiť počet vakcín, tak sme sa rozhodli ísť aj my cestou zvýšenia kapacity nášho očkovacieho centra na dvojnásobok,“ povedal riaditeľ Polikliniky Senica Jozef Mikuš.



Senické vakcinačné centrum zriadené v poliklinike je otvorené od pondelka do piatka od 8:00 do 15:30. Rozšírením jeho kapacity vznikne priestor na podanie viac ako 4 800 dávok vakcín mesačne.



Podľa primátora Senice Martina Džačovského je ešte stále v hre aj možnosť zriadenia veľkokapacitného očkovacieho centra. „Uvidíme však, ako bude využívaná zdvojnásobená kapacita nášho súčasného centra v poliklinike a podľa toho budeme vedieť, či majú takéto snahy a zámery zmysel,“ uviedol Džačovský.



V Trnavskom kraji očkujú počas týždňa v nemocniciach a poliklinikách, cez víkendy aj piatich veľkokapacitných očkovacích centrách.

