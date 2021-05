V poslednom domácom zápase Senica remizovala

Zisk bodu znamená pre Záhorákov neistotu až do posledného kola.

17. máj 2021 o 6:55 TASR

SENICA. Predposledné kolo nadstavbovej časti Fortuna ligy prinieslo definitívne rozhodnutie o titule, ako aj vypadávajúcom mužstve. Futbalisti Slovana vyhrali na pôde Zlatých Moraviec 4:0.

Kolo pred koncom sa opäť stali majstrami Slovenska, tretíkrát za sebou. Naopak, Nitra prehrala v sobotňajšom zápase na ihrisku Ružomberka 0:2 a vypadla z najvyššej futbalovej súťaže. Nitra je na poslednom mieste skupiny o záchranu a na jedenáste Michalovce stráca nedostihnuteľných päť bodov.

V súťaži ich nahradí Liptovský Mikuláš, ktorý sa stal víťazom II. najvyššej futbalovej ligy.

FK Senica – FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa 0:0

Futbalisti Senice remizovali s Pohroním 0:0. Od začiatku sa hralo pomerne útočne, ale nakoniec nepadol ani jeden gól. Pre Seničanov to znamená aj naďalej neistotu a v poslednom kole budú hrať so Sereďou o vyhnutie sa baráži.

V sobotňajšom súboji 9. kola sa na Záhorí stretli dve mužstvá bojujúce o záchranu. Od začiatku sa hralo pomerne útočne, v 20. minúte sa domáci dostali do troch zakončení. V 5. minúte to vyskúšal Košťál, jeho strelu z uhla brankár kryl. Onedlho ten istý hráč vyskúšal svoje strelecké šťastie, ale aj tentoraz nevyzrel na brankára Hrdličku. Od 20. minúty sa dostávali do nebezpečných protiútokov hostia, dobre hrali najmä krídelníci Fadera a Blahút.

V 24. minúte sa dostali do prvého zakončenia hostia, Badolova strela zo šestnástky letela nad. V 28. minúte lopta po prízemnej krížnej strele Blahúta išla tesne vedľa pravej žrde. V 42. minúte podnikli hostia rýchly protiútok, na začiatku ktorého bol brankár Hrdlička, po jeho rozohraní Badolo potiahol loptu, výborne našiel v šestnástke Chvěju, ktorý mieril vedľa senickej brány a tak sa polčas skončil bez gólov.

Aj v druhom dejstve pokračoval rušný zápas. Obidve mužstvá sa snažili strhnúť víťazstvo na svoju stranu. Miernejšiu prevahu mali domáci hráči, ktorí sa aj dostávali do zakončenia.

V 56. minúte Gallovičovu strelu kryl brankár. Padnúť gól mohol na druhej strane o dve minúty neskôr, keď Šimčák poslal loptu na vlastnú bránu, tú našťastie zastavila pravá žrď. V 59. minúte po rýchlom protiútoku domácich zakončil Gamboš vedľa ľavej žrde. Domáci sa tlačili pred bránu Pohronia. V 66. minúte sa dostal do výbornej šance Malec, ktorého v poslednej chvíli na päťke zablokovali obrancovia Pohronia.

V 69. minúte mali Seničania dobrú možnosť z priameho kopu z 20 metrov, exekútorom štandardky bol Košťál, no jeho strelecký pokus vyškriabal na rohový kop brankár Hrdlička. V závere sa síce viac hralo na polovici hostí, Záhoráci sa však už do šance dostať nedokázali a tak diváci gól v Senici nevideli – 0:0.

Rozhodovali: Kráľovič – Vorel, Straka, ŽK: Heurtaux, Špiriak, Chvěja (všetci Pohronie), 354 divákov

SENICA: Vliegen – Addo, Carrillo (60. Kopečný), Nemec, Šimčák – Duda (53. Gallovič) – Guba (53. Majdan), Gamboš (74. Piroska), Totka, Košťál (74. Turčák) – Malec.

POHRONIE: Hrdlička – Špiriak (81. Župa), Heurtaux, Štrba, Petrák – Adamec, Weir – Blahút (67. Ladji), Fadera, Badolo 81. Gaël Nzeyi) – Chvěja (88. Galuška).

Hlasy po zápase

Karol Praženica, tréner Senice: „Jedno aj druhé mužstvo ešte stále bojuje. Z hľadiska záchrany alebo definitívy ten zápas prakticky neurobil rozhodnutie. Prvý polčas sme sa snažili súpera pritlačiť a mali sme tam určité náznaky šancí, ale súper hrozil z nebezpečných protiútokov. Druhý polčas sme sa zlepšili v tom, že sme súpera zatlačili, vytvorili sme si príležitosti, ale, bohužiaľ, neboli sme efektívni. Chýbalo nám možno trošku šťastia.“

Jan Kameník, tréner Pohronia: „Do zápasu sme zle vstúpili, veľa lôpt sme hrali zbytočne dozadu, miesto toho aby sme to hrali nahor a vytvárali tlak na súpera. Postupom času sme sa trochu upokojili, dokázali sme byť nebezpeční. Druhý polčas bol na oboch stranách dosť nervózny a bolo veľa zbytočných strát, chýbala tomu medzihra, presnosť a finálna prihrávka.“



Ostatné výsledky Fortuna ligy (9. kolo nadstavby):

Trenčín – Dunajská Streda 1:1 (0:0)

Zlaté Moravce – Slovan Bratislava 0:4 (0:2)

Spartak Trnava – Žilina 1:1 (1:0)

Michalovce – Sereď 2:2 (1:1)

Ružomberok – Nitra 2:0 (0:0)

Nasledujúci zápas Senice:

sobota 22. mája o 19:00 hod.: Sereď – Senica (10. kolo nadstavby)

Tabuľka skupiny o udržanie:

1. Ružomberok 31 10 9 12 41:43 39

2. Sereď 31 10 8 13 33:47 38

3. Pohronie 31 7 14 10 37:38 35

4. Senica 31 8 9 14 30:47 33

5. Michalovce 31 7 11 13 30:53 32

6. Nitra 31 7 6 18 26:51 27