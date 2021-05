V Skalici symbolicky otvorili letnú turistickú sezónu

Počas celého víkendu sú v meste sprístupnené turistom všetky pamiatky zdarma.

16. máj 2021 o 8:51 TASR

SKALICA. V Skalici v sobotu symbolicky otvorili turistickú sezónu. Počas celého víkendu budú v meste sprístupnené turistom všetky pamiatky zdarma.

Ako uviedla skalická turistická informačná kancelária, navštíviť bude možné napríklad Rotundu sv. Juraja, františkánsky Kostol Sedembolestnej Panny Márie a kláštor, dom kultúry, farský Kostol sv. Michala Archanjela a vežu kostola, jezuitský Kostol sv. Františka Xaverského, Ľadovňu, Mlyn bratov Pilárikovcov, evanjelický kostol, Kostol Najsvätejšej Trojice a kláštor milosrdných bratov. Sprístupnená bude tiež expozícia kníhtlače.

Po symbolickom otvorení turistickej sezóny budú skalické pamiatky pravidelne otvorené počas každého víkendu od 10. do 18. hodiny.

„Bude to tak až do konca letnej sezóny. Sprístupnené budú aj so sprievodcami, ktorí turistom poskytnú odborný výklad. Okrem historických pamiatok v meste si návštevníci môžu na Skalických rybníkoch pochutnať na výborných rybacích špecialitách, previesť sa na Baťovom kanáli alebo navštíviť Zlatnícku dolinu,“ uviedla skalická viceprimátorka Veronika Buc.